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KOMENTIRA: IGOR ALBORGHETTI PLUS+

Trump je simbol epohe u kojoj je politička grubost normalna

Piše Igor Alborghetti,
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Trump je simbol epohe u kojoj je politička grubost normalna
Foto: Nathan Howard
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Svijet se ruši u slikama eksplozija, prijetnji i klimavih objašnjenja, a ljudi se brane otupjelošću. Takav je put normalizacije nenormalnog koji nas preplavljuje. Najveća opasnost nije samo u nasilju, nego u navici

Gdje se vidi teret ”normalnosti nenormalnosti” u kojoj živimo i skoro joj se ne vidi kraja? Danas više ništa ne uspijeva ljude ozbiljno iznenaditi. Prije 12 dana Sjedinjene Američke Države opet su pokrenule zračne udare na Iran. To je nekad, a ne tako davno, bila vijest na razini globalnog šoka, događaj koji danima drži naslovnice, otvara hitne sjednice UN-a i trese diplomaciju. Sad se zavlači kao fusnota u dugom redu kriza. To je nova matrica življenja. Talog političke svireposti i oružane intervencije u pratnji retoričkog kaosa nisu izvanredan događaj. Više kulisa, pozadina.

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