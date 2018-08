'Trump je Stormy jeo iz ruke, mogao joj je biti sedmi muž'

Porno glumica Stormy Daniels koja se globalno proslavila aferom s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom odustala je u sudjelovanju u britanskom celebrity izdanju Big Brothera.

Njezina majka iskomentirala je to riječima: 'Stormy Daniels bi učinila ovu sezonu Big Brothera najspektakularnijom do sada.'

Gledatelji reality showa koji su se nadali da će Stormy otkriti sočne detalje svojeg odnosa s američkim predsjednikom razveselilo bi i njezino ponašanje prema ukućanima muškog spola ali i pogledi puni prezira stanarki Big Brother kuće, tvrdi njezina majka.

Kako piše Mirror, Sheila Gregory (64) osjetila je olakšanje kada je njezina kćer u zadnjem trenutku odustala od nastupa u Big Brotheru. Kao razlog odustajanja, Stormy je navela bitku za skrbništvo nad kćeri Caden.

- Cure bi je mrzile. Sve žene je mrze - izjavila je Sheila u intervjuu za Mirror.

- Navela bi muškarce da joj jedu iz ruke, baš kao što je to svojedobno učinila i Trumpu. Spavala bi sa svima. Stephanie ne može živjeti bez muške pažnje. Žudi za njom - obrazložila je njezina majka.

