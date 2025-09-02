VIDEO Trump: Priče o mojoj smrti su 'fake news'. Bidena nije bilo mjesecima pa ništa...

Obavijesti

Foto: Brian Snyder

Na pitanje je li vidio objave na društvenim mrežama tijekom vikenda koje su ukazivale na to da više nije živ, predsjednik je isprva odgovorio: "Stvarno? Nisam to vidio"

Donald Trump se tijekom konferencije za medije osvrnuo na svoje izbivanje iz medija tijekom proteklog tjedna, zbog čega su počela nagađanja da nešto nije u redu s njegovim zdravljem, a na društvenim mrežama i priče o njegovoj smrti.

- Odradio sam nekoliko konferencija za novinare, sve je prošlo uspješno. Onda me nije bilo dva dana pa su rekli da nešto sa mnom sigurno nije u redu. Biden se mjesecima nije pojavljivao pa se nitko nije pitao što je s njim. Bio je i produženi vikend, bio sam vrlo aktivan tijekom vikenda... - rekao je.

Dodao je da je posjetio i "neke ljude" u svom golf klubu u Sterlingu u Virginiji.

