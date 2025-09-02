Na pitanje je li vidio objave na društvenim mrežama tijekom vikenda koje su ukazivale na to da više nije živ, predsjednik je isprva odgovorio: "Stvarno? Nisam to vidio"
OPLEO PO BIDENU
VIDEO Trump: Priče o mojoj smrti su 'fake news'. Bidena nije bilo mjesecima pa ništa...
Čitanje članka: < 1 min
Donald Trump se tijekom konferencije za medije osvrnuo na svoje izbivanje iz medija tijekom proteklog tjedna, zbog čega su počela nagađanja da nešto nije u redu s njegovim zdravljem, a na društvenim mrežama i priče o njegovoj smrti.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
- Odradio sam nekoliko konferencija za novinare, sve je prošlo uspješno. Onda me nije bilo dva dana pa su rekli da nešto sa mnom sigurno nije u redu. Biden se mjesecima nije pojavljivao pa se nitko nije pitao što je s njim. Bio je i produženi vikend, bio sam vrlo aktivan tijekom vikenda... - rekao je.
Dodao je da je posjetio i "neke ljude" u svom golf klubu u Sterlingu u Virginiji.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku