VIDEO Trump: Priče o mojoj smrti su 'fake news'. Bidena nije bilo mjesecima pa ništa...

Donald Trump se tijekom konferencije za medije osvrnuo na svoje izbivanje iz medija tijekom proteklog tjedna, zbog čega su počela nagađanja da nešto nije u redu s njegovim zdravljem, a na društvenim mrežama i priče o njegovoj smrti.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:09 Trump naziva izvještaje o svom zdravlju 'lažnim vijestima' | Video: 24sata/reuters

- Odradio sam nekoliko konferencija za novinare, sve je prošlo uspješno. Onda me nije bilo dva dana pa su rekli da nešto sa mnom sigurno nije u redu. Biden se mjesecima nije pojavljivao pa se nitko nije pitao što je s njim. Bio je i produženi vikend, bio sam vrlo aktivan tijekom vikenda... - rekao je.

Dodao je da je posjetio i "neke ljude" u svom golf klubu u Sterlingu u Virginiji.