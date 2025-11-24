Trump: 'Moglo bi se dogoditi nešto dobro u mirovnim pregovorima za Ukrajinu'

U kratkoj poruci na svojoj platformi Truth Social, američki predsjednik je napisao: „Je li zaista moguće da se postiže veliki napredak u mirovnim pregovorima između Rusije i Ukrajine???"

- Ne vjeruj dok ne vidiš, ali nešto dobro se možda događa - dodao je.

Njegovi najnoviji komentari dolaze nakon što je jučer u duljoj objavi rekao da je ukrajinsko vodstvo izrazilo "NULU ZAHVALNOSTI" za američke napore.

