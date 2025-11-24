Donald Trump objavio je na društvenim mrežama najnovije informacije o mirovnim pregovorima za Ukrajinu
'NE VJERUJ DOK NE VIDIŠ'
Trump: 'Moglo bi se dogoditi nešto dobro u mirovnim pregovorima za Ukrajinu'
Čitanje članka: < 1 min
U kratkoj poruci na svojoj platformi Truth Social, američki predsjednik je napisao: „Je li zaista moguće da se postiže veliki napredak u mirovnim pregovorima između Rusije i Ukrajine???"
- Ne vjeruj dok ne vidiš, ali nešto dobro se možda događa - dodao je.
Njegovi najnoviji komentari dolaze nakon što je jučer u duljoj objavi rekao da je ukrajinsko vodstvo izrazilo "NULU ZAHVALNOSTI" za američke napore.
