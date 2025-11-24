Obavijesti

News

Komentari 1
'NE VJERUJ DOK NE VIDIŠ'

Trump: 'Moglo bi se dogoditi nešto dobro u mirovnim pregovorima za Ukrajinu'

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
Trump: 'Moglo bi se dogoditi nešto dobro u mirovnim pregovorima za Ukrajinu'
Foto: Annabelle Gordon

Donald Trump objavio je na društvenim mrežama najnovije informacije o mirovnim pregovorima za Ukrajinu

U kratkoj poruci na svojoj platformi Truth Social, američki predsjednik je napisao: „Je li zaista moguće da se postiže veliki napredak u mirovnim pregovorima između Rusije i Ukrajine???"

- Ne vjeruj dok ne vidiš, ali nešto dobro se možda događa - dodao je.

Njegovi najnoviji komentari dolaze nakon što je jučer u duljoj objavi rekao da je ukrajinsko vodstvo izrazilo "NULU ZAHVALNOSTI" za američke napore. 
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
'Prije 60 godina zakopao sam rakiju u čast rođenja sina. Unuk mi se oženio pa smo ju otkopali'
TRAVARICA KAO VREMENSKA KAPSULA

'Prije 60 godina zakopao sam rakiju u čast rođenja sina. Unuk mi se oženio pa smo ju otkopali'

Ranko Radeta (81) je prije šezdeset godina zakopao pet litara travarice u čast rođenja sina. Kad mu se drugi unuk vjenčao, izvadili su je iz zemlje. Vrijeme joj ništa nije napravilo, kaže
U privatnoj dječjoj klinici supruge bivšeg šefa iz Klaićeve radi 15 liječnika iz te bolnice!
SKANDALOZNI UGOVORI

U privatnoj dječjoj klinici supruge bivšeg šefa iz Klaićeve radi 15 liječnika iz te bolnice!

Andrea Cvitković Roić je vlasnica Poliklinike Helena • Goran Roić i dalje radi u Klaićevoj • U Klaićevoj bolnici su duge liste čekanja, kažu roditelji djece
Thompson: 'Pjevat ću 'Bojna Čavoglave' u Zagrebu. Neću da mi sekta odlučuje što smijem'
USUSRET KONCERTU

Thompson: 'Pjevat ću 'Bojna Čavoglave' u Zagrebu. Neću da mi sekta odlučuje što smijem'

Dodao je da je odluka zagrebačke vlasti, da mu zabrani nastupe u gradskim prostorima, čista diskriminacija i izravno kršenje njegovog ustavnog prava na rad

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025