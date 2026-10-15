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ODJEKUJU EKSPLOZIJE

Žestoki ruski udari ostavili su velike dijelove Kijeva u mraku

Piše Ivan Hruškovec,
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Žestoki ruski udari ostavili su velike dijelove Kijeva u mraku
Foto: Valentyn Ogirenko
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Kijev je tijekom noći pretrpio teške napade koji su ostavili više od 600 tisuća ljudi bez struje, dok se procjena štete i hitni popravci očekuju nakon ukidanja upozorenja na zračne napade.

Kijev se ponovno našao pod žestokom paljbom tijekom noći u četvrtak. Nakon udara na ključna energetska postrojenja, veliki dijelovi grada i okolice ostali su u mraku. Riječ je o jednom od najsnažnijih napada koji je ostavio oko 600 tisuća ljudi bez struje.

Ukrajinski državni operater Ukrenergo potvrdio je da su se dogodili opsežni prekidi u opskrbi električnom energijom. Procjena štete i hitni popravci započet će tek kada se ukinu upozorenja na zračni napad. Novinari Kyiv Independenta izvijestili su o glasnim eksplozijama iznad četvrti Podil neposredno prije nestanka struje.

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Oštećenja energetskih objekata dovela su i do pada tlaka vode u dijelovima glavnog grada na desnoj obali rijeke Dnjepar.

​- Hitne službe prebacuju opskrbu strujom na crpne stanice za vodu - izjavio je kijevski gradonačelnik Vitalij Kličko.

Kličko je dodao kako su ostaci oborenog ruskog drona pali u dvorište privatne kuće, što je izazvalo požar u stambenoj zgradi u četvrti Ševčenkivski. Posljedice napada osjetile su se i u gradu Lucku na sjeverozapadu zemlje, koji je također pogođen rasprostranjenim nestancima struje.

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Ovi udari dolaze u trenutku kada Moskva pojačava napade na energetske lokacije, pokušavajući ostaviti tri milijuna stanovnika Kijeva bez pouzdanog pristupa električnoj energiji. Diljem zemlje, Rusija je nedavno intenzivirala masovne napade kako bi uništila elektrane, trafostanice i plinsku infrastrukturu.

Cilj je slomiti ukrajinski otpor tijekom pete zimske ofenzive od početka invazije. Stanje na terenu je teško, a prema dostupnim informacijama, u nedavnim napadima poginule su najmanje tri osobe, dok ih je više od dvadeset ozlijeđeno.

Situaciju dodatno kompliciraju i problemi s komunikacijama. Zabilježeni su prekidi u radu internetske usluge Starlink, koja je ključna za ukrajinske vojne operacije dronovima, što stvara nove izazove za branitelje.

Europska unija je kao odgovor na eskalaciju odlučila proširiti sankcije protiv ruskog vojno-industrijskog kompleksa. Poseban naglasak stavljen je na lance opskrbe za proizvodnju balističkih projektila.

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Eskalacija se događa unatoč tome što je američki predsjednik Donald Trump jednostrano proglasio prekid napada na energetsku infrastrukturu između Ukrajine i Rusije. Moskva je jednostavno ignorirala taj potez i nastavila ciljati ukrajinska postrojenja.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski oštro je osudio nastavak ruskih operacija. Osvrnuo se na masovni napad od 14. listopada, kada su moskovske snage upotrijebile 39 balističkih projektila i više od 120 dronova protiv energetske infrastrukture u Kijevu i Harkivu. Dodatnu zabrinutost u Kijevu izazvale su informacije da Ukrajina nije pravovremeno dobila obavještajne podatke od svojih saveznika o lansiranju projektila. To je znatno smanjilo mogućnost brze reakcije ukrajinske protuzračne obrane i povećalo razmjere štete.

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