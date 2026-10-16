Apple i Nvidia donirali po 25 milijuna dolara za Trumpovu plesnu dvoranu u Bijeloj kući

Tehnološki giganti Apple i Nvidia našli su se na samom vrhu popisa donatora za veliki projekt izgradnje nove plesne dvorane u Bijeloj kući. Svaka od tih tvrtki uplatila je 25 milijuna dolara u sklopu masovne kampanje prikupljanja sredstava koja se dosad odvijala daleko od očiju javnosti. Prema dokumentima do kojih je došao The Washington Post, Apple i Nvidia uplatili su pojedinačno najveće iznose za ovaj projekt. Uz njih su po 25 milijuna dolara dali obitelj Adelson i suosnivač tvrtke Dish Network Charles Ergen.

Ukupno je prikupljeno 333 milijuna dolara privatnih donacija. Od tog iznosa najmanje 77 milijuna dolara stiglo je od ljudi koji su zatražili da ostanu anonimni.

Među značajnim financijerima nalaze se i druge tehnološke tvrtke. Microsoft, Palantir i Lockheed Martin dali su po deset milijuna dolara, Comcast je donirao 7,5 milijuna dolara, a Amazon, Meta i T-Mobile dali su po pet milijuna. Alphabet, vlasnik Googlea i YouTubea, ranije je pristao platiti 22 milijuna dolara za nagodbu u predsjednikovoj tužbi, a ta su sredstva sada preusmjerena u ovaj fond.

Sukob interesa i reakcije

S obzirom na to da golema većina bogatih pojedinaca i tvrtki s popisa ima poslovne interese podložne saveznim regulativama, mediji i stručnjaci upozoravaju na mogući sukob interesa. Zanimljiv je slučaj Nvidije, čija je donacija zabilježena u listopadu 2025. godine. Tvrtka je taj potez povukla samo tri mjeseca prije nego što je sklopila dogovor s Bijelom kućom o prodaji svojih AI čipova Kini, unatoč sigurnosnim zabrinutostima.

Iz tvrtke Nvidia branili su svoju odluku pisanim priopćenjem. Naveli su da su ponosni što mogu podržati nepristran fond koji služi svim Amerikancima, potpuno neovisno o poslovnim interesima tvrtke.

Glasnogovornik Bijele kuće Davis Ingle odbacio je sve etičke brige vezane uz financiranje. Istaknuo je da donatori predstavljaju širok spektar američkih tvrtki i velikodušnih pojedinaca koji žele poboljšati Bijelu kuću za buduće generacije.

​- Isti ti kritičari koji sada izmišljaju lažne sukobe interesa žalili bi se i da američki porezni obveznici plaćaju ove dugo iščekivane obnove - rekao je Ingle za New York Post.

Reakcija Bijele kuće na curenje podataka

Ingle je oštro napao Washington Post zbog objave tajnih dokumenata o donatorima. Naglasio je da curenje informacija ugrožava privatnost donatora i najavio lov na odgovorne osobe iznutra.

​- Nemilosrdno ćemo progoniti odgovorne za ovo kukavičko curenje podataka, a istovremeno ćemo nastaviti štititi sve one koji doniraju - poručio je Ingle.

Iako je ranije najavljivao da će osobno pomoći u financiranju projekta, ime predsjednika Donalda Trumpa ne nalazi se na objavljenom popisu. Predsjednik je prije toga pravdao gradnju nacionalnom sigurnošću, jer planirani kompleks uključuje skloništa od bombi, medicinske ustanove, snajperska gnijezda i luku za dronove.

U kolovozu ove godine Vrhovni sud presudio je da se radovi na masivnoj dvorani zasad mogu nastaviti. Time je odbačen pokušaj pravosudne blokade projekta koji bi trebao osigurati prostor za tisuću gostiju na gotovo 90 tisuća četvornih metara.