Obavijesti

News

Komentari 2
PET MJESECI OD POČETKA RATA

Trump: 'Netanyahu će sljedeći tjedan posjetiti Ameriku...'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Trump: 'Netanyahu će sljedeći tjedan posjetiti Ameriku...'
Foto: Evan Vucci
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Netanyahu će također prisustvovati sprovodu preminulog američkog senatora Lindseya Grahama, priopćio je njegov ured

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u petak da će izraelski premijer Benjamin Netanyahu sljedeći tjedan doći u posjet SAD-u. Trump je to rekao u govoru na večeri dopisnika Bijele kuće u petak navečer dok je istovremeno lažno govorio o američkom senatora Chucku Schumeru kao Palestincu.

NEMA DOGOVORA Trump: 'Nema nuklearnog sporazuma bez normalizacije odnosa sa Izraelom...'
Trump: 'Nema nuklearnog sporazuma bez normalizacije odnosa sa Izraelom...'

- Sutra ću mu (Schumeru) poslati prekrasnu palestinsku odjeću kako bi mogao pozdraviti Bibija Netanyahua kada dođe u grad sljedeći tjedan - rekao je Trump.

- Postao je Palestinac - kazao je Trump o demokratu Schumeru, koji je Židov, šaleći se da je šerijatski zakon Schumerov "novi temelj".

NE PODNOSE SE Donald Trump šokirao izjavom o LeBronu: 'Možda je rasist...'
Donald Trump šokirao izjavom o LeBronu: 'Možda je rasist...'

Netanyahuov ured ranije je rekao da će on u ponedjeljak otputovati u Washington i da će se u utorak sastati s Trumpom. Netanyahu će također prisustvovati sprovodu preminulog američkog senatora Lindseya Grahama, priopćio je njegov ured.

Sastanak Trumpa i Netanyahua održat će se pet mjeseci od početka rata SAD-a i Izraela protiv Irana.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Hrvati stižu u pomoć! Francuska gori, evakuirali 23.000 ljudi: 'Naš kanader krenuo je u akciju'
POMAŽU U GAŠENJU

Hrvati stižu u pomoć! Francuska gori, evakuirali 23.000 ljudi: 'Naš kanader krenuo je u akciju'

Canadair je iz vojarne „Pukovnik Mirko Vukušić“ poletio u 8.05 sati, a u Francusku su upućene dvije posade i popratno zrakoplovno-tehničko osoblje. U misiji sudjeluje ukupno 11 pripadnika Oružanih snaga RH
VELIKO POSKUPLJENJE Gorivo je opet na visokim razinama! Stručnjak: 'Nekoliko je razloga'
NAGLI RAST CIJENA

VELIKO POSKUPLJENJE Gorivo je opet na visokim razinama! Stručnjak: 'Nekoliko je razloga'

Najviše bi trebao poskupjeti eurodizel, a skuplji će biti i benzin, plavi dizel te ukapljeni naftni plin. Neke benzinske su već uvele ograničenja! O svemu se oglasio i premijer: 'Mogućnosti su nam limitirane
Šibenski ugostitelj kojem su zatvorili kafić: 'Popili su pivo i izvadili značke! To je bio kraj'
'U GLUHO DOBA NOĆI'

Šibenski ugostitelj kojem su zatvorili kafić: 'Popili su pivo i izvadili značke! To je bio kraj'

'Ne poričem prekršaj, ali tužno je da za svaku situaciju koja se dogodi u kafiću, ispaštamo mi vlasnici', kaže ugostitelj iz Šibenika

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026