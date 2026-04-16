Trump: 'Nisam ja završio, idemo mi i na Kubu. Oni su propali, a mi možemo raditi štogod htjeli'
U Washingtonu su već pokrenute pripreme za moguće vojne scenarije. Kubanski predsjednik Miguel Diaz-Canel upozorio je da ne postoji nikakvo opravdanje za američku agresiju i da bi Kuba pružila otpor
Donald Trump u drugome mandatu vodi vanjsku politiku kakvu SAD nisu imale desetljećima. Politiku u kojoj prijetnja silom, pritisak i otvorene teritorijalne ambicije više nisu iznimka nego pravilo. Od ideje o preuzimanju Grenlanda i poruka Kanadi da bi mogla postati 51. savezna država, preko prijetnji Meksiku, vojne operacije u Venezueli i rata s Iranom, pa sve do najnovijih poruka o Kubi, američki predsjednik gradi model u kojem se moć demonstrira javno, bez zadrške i bez skrivanja iza diplomatskih fraza.