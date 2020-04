Trump o Kim Jong Unu: 'Znam kako je, ali vam ne želim reći'

Kim Jong Un možda je ključni praznik 15. travnja preskočio zbog korona virusa, a ne zato što je bolestan, rekao je u utorak južnokorejski ministar za Sjevernu Koreju.

Nijednom se još nije dogodilo da sjevernokorejski vođa Kim izostane s javne ceremonije na godišnjicu rođenja svog djeda i oca nacije, Kim II Sunga, no otad nije viđen ni u javnosti. To je dovelo do nagađanja o njegovom zdravlju proteklih dana.

Južnokorejski dužnosnici naglašavaju da nisu uočili neobična kretanja u Sjevernoj Koreji te upozoravaju protiv napisa o Kimovoj bolesti.

Sjeverna Koreja kaže da nema potvrđenih slučajeva korona virusa, no s obzirom na činjenicu da je zemlja poduzela stroge korake u zaustavljanju epidemije, Kimovo odsustvo s ceremonija nije posebno neuobičajeno, rekao je zastupnicima Kim Yeon-chul, ministar ujedinjenja zadužen za Sjevernu Koreju.

- Istina je da nikad nije propustio godišnjicu rođenja svoga djeda Kima II Sunga otkad je došao na vlast, no mnoge proslave i banketi otkazani su zbog zabrinutosti od širenja koronavirusa - rekao je Kim Yeon-chul na parlamentarnom zasjedanju.

Rekao je da su bile barem dvije prilike od sredine siječnja kad je Kim Jong Un nestao na približno 20 dana. "Ne mislim da je to posebno neobično s obzirom na trenutnu (koronavirus) situaciju."

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u ponedjeljak da ima dobru predodžbu o tome kako je Kim Jong Un, da se nada da je dobro, no da to ne želi pojasniti.

Japanski premijer Shinzo Abe rekao je da je svjestan napisa o Kimovu zdravlju te da pomno prati razvoj događaja.

Sjeverna Koreja otkazala je neke velike događaje te zatvorila granicu i uvela mjere karantene kako bi spriječila širenje koronavirusa.

No ako se Kim Jong Un skriva zbog Covida-19, to je u "neskladu s narativom državnih medija o tome kako se savršeno nose s krizom", rekao je Chad O'Carroll, šef Korea Riska koji nadgleda Sjevernu Koreju.

- Ako samo pokušava izbjeći zarazu, teoretski bi bilo vrlo jednostavno objaviti slike ili video zapise zdravog Kima - rekao je.

Autoritativni izvor blizak američkim obavještajnim krugovima izvijestio je u ponedjeljak da je posve moguće da je Kim nestao iz javnosti kako bi izbjegao izlaganje Covidu-19, a viđenje njegovog predsjedničkog vlaka u obalnom odmaralištu u Wonsanu sugerira da je možda ondje ili je barem nedavno bio.

No izvor je rekao da s obzirom na to da nema autoritativne podloge za takav zaključak, američke agencije također razmatraju mogućnost da bi Kim također mogao biti bolestan, čak ozbiljno.