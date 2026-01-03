Trump objavio prvu fotografiju Madura, ima povez na očima

Američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social objavio je prvu fotografiju uhićenog venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura.

- Nicolas Maduro na brodu USS Iwo Jima - kratko je napisao Trump.

Podsjetimo, niz eksplozija odjeknuo je u Caracasu tijekom noći, a ubrzo je otkriveno kako su američki specijalci ugrabili Nicolasa Madura i njegovu suprugu te ih odveli van zemlje.

- Za pokretanje ovog spektakularnog napada iskoristili smo ogromnu našu moć na kopnu, moru i u zraku. Ovo je povijesna operacija kakvu javnost još nikad nije vidjela. Akcija je provedena protiv vojne tvrđave usred Caracasa. Ovo je jedan od najupečatljivijih, najučinkovitijih i najmoćnijih vojnih napada u američkoj povijesti. Ovo je poput poput napada na Qasema Soleimanija, akcije protiv Abu Bakra al-Baghdadija te uništenja iranskog nuklearnog programa poznatog pod nazivom "Midnight Hammer", poručio je Donald Trump na presici za novinare.

Američko pravosuđe podiglo je novu, proširenu optužnicu protiv venezuelskog čelnika Nicolása Madura, kojom su po prvi put obuhvaćeni i članovi njegove najuže obitelji, supruga i sin. Maduro i njegovi saveznici pretvorili su venezualanske institucije u žarište korupcije potaknute trgovinom drogom radi vlastite koristi, navodi Ministarstvo pravosuđa u optužnici.

Ta korupcija "puni džepove venezualanskih dužnosnika i njihovih obitelji, dok istovremeno pogoduje nasilnim narkoteroristima koji nekažnjeno djeluju na venezualanskom tlu i koji pomažu u proizvodnji, zaštiti i transportu tona kokaina u Sjedinjene Države", stoji u optužnici, piše CNN.