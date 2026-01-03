Ovo su detalji optužnice protiv Madura: U njoj su sin i supruga

Američko pravosuđe podiglo je novu, proširenu optužnicu protiv venezuelskog čelnika Nicolása Madura, kojom su po prvi put obuhvaćeni i članovi njegove najuže obitelji, supruga i sin. Maduro i njegovi saveznici pretvorili su venezualanske institucije u žarište korupcije potaknute trgovinom drogom radi vlastite koristi, navodi Ministarstvo pravosuđa u optužnici.

Ta korupcija "puni džepove venezualanskih dužnosnika i njihovih obitelji, dok istovremeno pogoduje nasilnim narkoteroristima koji nekažnjeno djeluju na venezualanskom tlu i koji pomažu u proizvodnji, zaštiti i transportu tona kokaina u Sjedinjene Države", stoji u optužnici, piše CNN.

Američko pravosuđe optužilo je predsjednika Venezuele Nicolása Madura da je više od 25 godina bio na čelu narko-države koja je organizirano krijumčarila ogromne količine kokaina u Sjedinjene Američke Države. U opsežnoj optužnici saveznog suda u New Yorku navodi se da je Maduro koristio sve razine državne vlasti kako bi štitio trgovinu drogom i surađivao s najopasnijim narko-kartelima i terorističkim skupinama u Latinskoj Americi.

Trump: Maduro je pod nadzorom, putuje prema New Yorku

Prema izjavama američkog predsjednika Donalda Trumpa, Maduro je već pod nadzorom i na putu prema New Yorku, gdje ga čeka suđenje zbog ozbiljnih optužbi za sudjelovanje u međunarodnom narko-terorizmu.

Trump je potvrdio da se Maduro i njegova supruga trenutno nalaze na ratnom brodu USS Iwo Jima koji plovi prema New Yorku, te je napomenuo kako je s venezuelskim čelnikom osobno razgovarao prije tjedan dana.

Što se tiče budućnosti Venezuele, Trump je naglasio da Sjedinjene Države već donose ključne odluke jer ne žele dopustiti da netko drugi preuzme vlast i nastavi tamo gdje je Maduro stao. Iako je venezuelski ministar vanjskih poslova zatražio hitan povratak predsjednika tvrdeći da je on i dalje legitimni vođa, Trump je najavio snažnu američku uključenost u daljnje procese.