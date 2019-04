Trump okrenuo ploču: Nahvalio NATO i rekao da je sad snažniji

Donald Trump je ublažio kritiku prema NATO-u koji ovaj tjedan u Washingtonu obilježava 70 godina od svog osnutka a utorak je čak izrazio zadovoljstvo zbog "naglog povećanja" vojnog proračuna zemalja članica.

"Sjajan napredak je ostvaren i NATO je puno snažniji", istaknuo je američki predsjednik pred novinarima u Bijeloj kući. "Nakon mog dolaska na dužnost, naglo raste" izdvajanje za obranu, "ljudi plaćaju i sretan sam" zbog toga, dodao je primajući glavnog tajnika Sjevernoatlantskog saveza Jensa Stoltenberga u Ovalnom uredu.

Ta pohvala označava zaokret u odnosu na višemjesečne oštre napade republikanskog milijardera koji je zahtijevao bolju "raspodjelu tereta" u kojoj će europske zemlje više izdvajati za zajedničku obranu umjesto da, govorio bi, žive na račun golemih američkih vojnih troškova.

Napose je isticao da svaka vlada mora najkasnije do 2024. izdvajati za obranu 2 posto bruto domaćeg proizvoda (BDP), sukladno pravilu utvrđenom prije pet godina. Ponajprije je smjerao na Njemačku koja je još daleko od tog cilja jer je do 2024. predvidjela izdvajanje od 1,5 posto.

"Kad sam došao, stvari su loše stajale" jer je američka uplata bila "nesrazmjerna", opetovao je u utorak. No "radili smo zajedno" s Jensom Stoltenbergom "kako bi neki naši saveznici platili pravednu cijenu" i "oni sada nadoknađuju svoje zaostajanje", izrazio je zadovoljstvo.

"Veze s NATO-om su jako dobre", rekao je također, na čemu mu je glavni tajnik zahvalio.

Today, it was my great honor to welcome @NATO Secretary General @JensStoltenberg to the @WhiteHouse! pic.twitter.com/4drPHXZBWH