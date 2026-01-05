Obavijesti

NIJE DUGO ČEKALA

Trump opet priča da mu treba Grenland, premijerka Danske uzvratila: 'Prestani prijetiti...'

Piše Ivan Hruškovec,
Foto: Reuters ( ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA)

Apsolutno nam treba Grenland. Treba nam zbog obrane, rekao je Trump, dodavši kasnije novinarima u predsjedničkom zrakoplovu kako je otok "strateški ključan" zbog prisutnosti ruskih i kineskih brodova u regiji.

Danska premijerka Mette Frederiksen uputila je u nedjelju oštru poruku američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, pozivajući ga da prekine s prijetnjama o preuzimanju Grenlanda. Njezina reakcija uslijedila je nakon što je Trump ponovio svoju želju za aneksijom tog strateški važnog arktičkog otoka, a tenzije su dodatno porasle nakon američke vojne intervencije u Venezueli.

U izjavi objavljenoj na stranicama danske vlade, Frederiksen je bila nedvosmislena. "Moram ovo vrlo izravno reći Sjedinjenim Državama: nema apsolutno nikakvog smisla govoriti o potrebi da SAD preuzme Grenland. Sjedinjene Države nemaju pravo anektirati nijednu od triju zemalja unutar Kraljevine Danske", poručila je.

Trump: Treba nam zbog obrane

Napetosti su eskalirale nakon što je Trump u intervjuu za magazin The Atlantic ponovno istaknuo američke pretenzije.

​- Apsolutno nam treba Grenland. Treba nam zbog obrane - rekao je Trump, dodavši kasnije novinarima u predsjedničkom zrakoplovu kako je otok "strateški ključan" zbog prisutnosti ruskih i kineskih brodova u regiji.

Strahovi u Kopenhagenu pojačani su nakon što je američka vojska u subotu izvela operaciju u Venezueli i uhitila predsjednika Nicolása Madura. Danska strahuje da bi se sličan scenarij mogao dogoditi i s Grenlandom, koji je autonomni danski teritorij. Dodatno ulje na vatru dolila je Katie Miller, supruga Trumpovog savjetnika Stephena Millera, objavivši na društvenim mrežama kartu Grenlanda obojenu u američku zastavu uz jednu riječ: "USKORO".

'Nismo na prodaju'

Danska premijerka podsjetila je Washington da je Kraljevina Danska, a time i Grenland, članica NATO-a te je pokrivena jamstvom kolektivne sigurnosti saveza. Naglasila je da već postoji obrambeni sporazum koji SAD-u omogućuje širok pristup Grenlandu te da je Danska značajno uložila u sigurnost na Arktiku.

"Stoga snažno pozivam Sjedinjene Države da prestanu s prijetnjama protiv povijesno bliskog saveznika i protiv druge zemlje i drugog naroda koji su vrlo jasno rekli da nisu na prodaju", zaključila je Frederiksen.

Premijer Grenlanda, Jens-Frederik Nielsen, objavu Katie Miller nazvao je "uvredljivom", poručivši da se odnosi među narodima grade na međusobnom poštovanju i međunarodnom pravu, a ne na simboličkim gestama koje zanemaruju njihov status i prava. Ipak, dodao je kako "nema razloga za paniku ni zabrinutost" jer njihova zemlja nije na prodaju, a o njezinoj budućnosti ne odlučuju objave na društvenim mrežama.

