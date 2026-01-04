Trump: 'Vodit ćemo Venezuelu'. Stručnjaci: 'Nije rekao tko će zemlju voditi kada je prepuste'

Venezuelski predsjednik Nicolas Maduro doveden je u nedjelju u pritvorski centar u New Yorku nakon što je predsjednik Donald Trump naredio američki napad radi hvatanja južnoameričkog čelnika i preuzimanja kontrole nad zemljom i njezinim ogromnim rezervama nafte.

Kao dio dramatične operacije rano u subotu, zbog koje nije bilo struje u dijelovima Caracasa i napadnuti su vojni objekti, američki specijalci uhvatili su Madura i njegovu suprugu Ciliju Flores te ih helikopterom prevezli do broda američke mornarice prije nego što su ih zrakoplovom prevezli u SAD.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:11 Nicolas Maduro u SAD-u | Video: Reuters

"Vodit ćemo zemlju sve dok ne budemo mogli provesti siguran, pravilan i razborit prijelaz", rekao je Trump na konferenciji za novinare u svom odmaralištu Mar-a-Lago na Floridi.

Mjesecima je njegova administracija kritizirala 63-godišnjeg Madura zbog onoga što je nazvala njegovom umiješanošću u slanje droge u SAD. Pojačala je pritisak masovnim vojnim gomilanjem na Karibima i nizom smrtonosnih raketnih napada na navodne brodove za krijumčarenje droge. Potencijalni vakuum vlasti u Venezueli Dok su mnogi zapadni saveznici protiv Madura i tvrde da je ukrao venezuelske izbore 2024., Trumpovo hvaljenje o preuzimanju kontrole u zemlji i iskorištavanju njezine nafte oživjelo je bolna sjećanja na prošle američke intervencije u Latinskoj Americi, Iraku i Afganistanu.

Neki pravni stručnjaci doveli su u pitanje zakonitost operacije otmice predsjednika države strane sile, dok su demokrati, koji su rekli da su bili dovedeni u zabludu tijekom nedavnih brifinga za Kongres, zahtijevali plan za ono što će uslijediti.

Trump je rekao da će se, kao dio preuzimanja, velike američke naftne tvrtke vratiti u Venezuelu, koja ima najveće svjetske rezerve nafte, i obnoviti teško degradiranu naftnu infrastrukturu, proces koji bi, prema riječima stručnjaka, mogao trajati godinama.

Rekao je da je otvoren za slanje američkih snaga u Venezuelu. "Ne bojimo se vojnika na terenu", rekao je.

Zrakoplov s Madurom sletio je u blizini New Yorka u subotu navečer, a on je helikopterom prevezen u grad prije nego što je u velikom konvoju pod jakom policijskom pratnjom dovezen u Metropolitanski pritvorski centar u Brooklynu.

Fotografije koje su objavile američke vlasti prikazuju predsjednika Madura s lisicama na rukama i povezom na očima tijekom leta, kojega kasnije vode hodnikom u uredima američke Uprave za suzbijanje droga, gdje se čulo kako želi "sretnu novu godinu".

Maduro u ponedjeljak pred sudom Optužen po raznim saveznim točkama optužnice, uključujući zavjeru narkoterorizma, Maduro će se u ponedjeljak prvi put pojaviti na saveznom sudu na Manhattanu, najavio je dužnosnik ministarstva pravosuđa.

Foto: Juan Gonzalez

Nije jasno kako Trump planira nadzirati Venezuelu. Američke snage nemaju kontrolu nad zemljom, a čini se da Madurova vlada ne samo da je još uvijek na vlasti, već nema ni namjeru za suradnju s Washingtonom. Madurova potpredsjednica, Delcy Rodriguez, pojavila se u subotu poslijepodne na venezuelskoj televiziji s drugim visokim dužnosnicima kako bi osudila ono što je nazvala otmicom.

„Zahtijevamo trenutno puštanje predsjednika Nicolasa Madura i njegove supruge Cilie Flores“, rekla je Rodriguez, nazvavši Madura „jedinim predsjednikom Venezuele“. Venezuelski sud naložio je pak da Rodriguez preuzme dužnost privremene predsjednice. Podsjećanje na prošle promjene režima

Trump nije rekao tko će voditi Venezuelu kada SAD prepuste kontrolu, ali se čini da je isključio suradnju s oporbenom čelnicom i dobitnicom Nobelove nagrade za mir Mariom Corinom Machado, koja se smatra Madurovom najvjerodostojnijom protivnicom.

„Ona nema ni podršku ni poštovanje unutar zemlje“, rekao je.

U Venezueli su ulice uglavnom bile mirne nakon navale na namirnice i gorivo. Vojnici su patrolirali nekim dijelovima, a male pro-Madurove skupine okupile su se u Caracasu.

Drugi su izrazili olakšanje. „Sretna sam, na trenutak sam posumnjala da se to događa jer je kao u filmu“, rekla je trgovkinja Carolina Pimentel (37) u gradu Maracayu.

Mnogi venezuelski migranti diljem svijeta slave odlazak Madura.

„Slobodni smo. Svi smo sretni što je diktatura pala i što imamo slobodnu zemlju“, rekla je Khaty Yanez, koja živi u čileanskom glavnom gradu Santiagu. Ona je jedna od procijenjenih 7,7 milijuna Venezuelaca, 20 posto stanovništva, koji su napustili zemlju od 2014.

Vijeće sigurnosti UN-a planira se sastati u ponedjeljak kako bi raspravljalo o akcijama koje je glavni tajnik Antonio Guterres opisao kao „opasan presedan“. Rusija i Kina, obje glavne podupirateljice Venezuele, kritizirale su SAD.

Trumpovi komentari o neograničenoj vojnoj prisutnosti u Venezueli podsjećaju na retoriku u prošlim invazijama u Iraku i Afganistanu, koje su obje završile američkim povlačenjem nakon godina skupe okupacije i tisuća američkih žrtava.