Trumpov iranski rulet: Generali ga mole za oprez, a on mora uvjeriti Ameriku da je rat nužan

Donald Trump doveo je Sjedinjene Američke Države na sam rub rata s Iranom, no dok se u Perzijskom zaljevu gomila američka vojna sila, unutar Bijele kuće i Pentagona vodi se tiha, ali žestoka bitka. Najviši vojni zapovjednici upozoravaju na goleme rizike, ključni savjetnici podijeljeni su oko idućeg koraka, a predsjednik se suočava s možda i najtežim izazovom: kako uvjeriti skeptičnu američku javnost, zabrinutu zbog inflacije i umornu od "vječnih ratova", da je novi sukob na Bliskom istoku neizbježan i ispravan potez.

Upozorenja iz samog vrha Pentagona

U središtu drame nalazi se general Dan Caine, načelnik Združenog stožera i Trumpov najviši vojni savjetnik. Prema izvještajima više američkih medija, uključujući Axios i The Washington Post, Caine je u nizu internih sastanaka izrazio ozbiljnu zabrinutost zbog potencijalnog napada. Njegova upozorenja, temeljena na povjerljivim procjenama, svode se na nekoliko ključnih točaka: SAD bi se mogao uplesti u dugotrajan i iscrpljujući sukob, američke trupe bile bi izložene odmazdi iranskih saveznika u regiji, a ključne zalihe streljiva već su značajno iscrpljene zbog vojne pomoći Ukrajini i Izraelu.

Dva izvora upoznata s raspravama opisala su Cainea kao "nevoljkog ratnika" kada je riječ o Iranu, ističući da on situaciju smatra daleko rizičnijom od nedavne brze operacije u Venezueli. Njegov stav nije otvoreno protivljenje, već "realan i jasan pogled" na moguće posljedice i cijenu eventualne vojne kampanje. Unatoč tome, Caine je navodno jedini vojni dužnosnik koji posljednjih tjedana izravno brifira Trumpa o Iranu, što njegovoj ulozi daje dodatnu težinu.

Foto: REUTERS/Aaron Schwartz

Trumpov prkosni odgovor i podijeljena Bijela kuća

Suočen s curenjem informacija koje sugeriraju nejedinstvo u njegovu timu, Trump je reagirao u svom prepoznatljivom stilu. Na društvenoj mreži Truth Social odbacio je medijske napise kao "lažne vijesti" i ustvrdio da general Caine, iako bi radije izbjegao rat, vjeruje da bi pobjeda u slučaju sukoba bila "lako ostvarena".

"On ne govori o odustajanju od Irana, pa čak ni o lažnim ograničenim udarima o kojima čitam. On zna samo jedno, kako pobijediti, i ako mu se naredi, vodit će čopor", napisao je Trump, ponavljajući da je operacija "Midnight Hammer" iz lipnja 2025., kada su napadnuta iranska nuklearna postrojenja, dokaz da se Iran može vojno poraziti.

No, podjele nisu samo između Pentagona i predsjednika. Unutar same administracije vlada nesuglasje. Potpredsjednik Vance također je, navodno, izrazio zabrinutost zbog rizika od uvlačenja u širi sukob. S druge strane, posebni izaslanik Steve Witkoff i predsjednikov zet Jared Kushner zagovaraju davanje šanse diplomaciji, s pregovorima zakazanim za četvrtak u Ženevi. Državni tajnik Marco Rubio, prema izvorima, "sjedi na ogradi", neodlučan hoće li podržati ili se usprotiviti napadu, dok se više fokusira na Venezuelu i Kubu. Istovremeno, jastrebovi izvan administracije, poput senatora Lindseyja Grahama i izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, vrše pritisak na Trumpa da krene u napad što prije.

Foto: Kevin Lamarque

Politička bitka na domaćem terenu

Dok se vojna mašinerija, uključujući nosače zrakoplova USS Gerald R. Ford i USS Abraham Lincoln, priprema za potencijalnu višednevnu zračnu kampanju, Trumpovi savjetnici sve su zabrinutiji zbog političkih posljedica na domaćem terenu. Kako izvještava Reuters uoči važnih kongresnih izbora u studenome, suradnici ga mole da se fokusira na ekonomska pitanja koja najviše brinu birače.

Javnost pokazuje malo apetita za novi rat. Ankete pokazuju da oko 61 posto Amerikanaca ne odobrava Trumpovo vođenje vanjske politike, a njegova baza, koja ga je izabrala na platformi "Amerika na prvom mjestu" i obećanju kraja skupih stranih sukoba, mogla bi mu zamjeriti upuštanje u rat s protivnikom znatno moćnijim od Venezuele. Analitičari stoga smatraju da Trump mora iskoristiti nadolazeće obraćanje o stanju nacije kako bi Amerikancima jasno objasnio zašto je vojna akcija nužna za zaštitu njihove sigurnosti i ekonomske stabilnosti. Predsjednik je Iranu dao rok od desetak dana za postizanje dogovora, prijeteći "jako lošim danom" za tu zemlju ako do njega ne dođe. Sat otkucava, a ulog ne može biti veći.

