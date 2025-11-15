Trump, Peter Thiel, Noam Chomsky. Tko se sve spominje u dokumentima o Epsteinu?

Američki zakonodavci objavili su više od 20.000 stranica dokumenata o pedofilskom monstrumu i financijašu Jeffreyu Epsteinu koji je desetljećima imao uvid u samu srž američkog beau mondea. Neki od dokumenata spominju Andrewa Mountbatten Windsora, bivšeg princa i brata kralja Charlesa; američkog predsjednika Donalda Trumpa; Trumpova bivšeg savjetnika Stevea Bannona; te niz drugih osoba iz svijeta medija, politike i zabave, što pokazuje razmjere Epsteinova adresara.

Trump je godinama bio Epsteinov prijatelj, ali je rekao da su se posvađali oko 2004., godinama prije Epsteinova prvog uhićenja. Trump je dosljedno poricao bilo kakvo nedjelo povezano s Epsteinom.

BBC je izlistao poznata imena koja su u ekspozeu, ali to ne znači nužno da su sudjelovali u devijantim orgijama i zlostavljanjima. Michael Wolff, 72, američki je novinar i kolumnist, kao i plodan autor knjiga o bogatima i slavnima.

„Fire and Fury”, prva od nekoliko knjiga koje su opisivale Trumpov prvi mandat kao predsjednika SAD-a, objavljena je 2018., s opisima disfunkcionalnog Bijelog doma i sočnih detalja o američkom vrhovnom zapovjedniku. Trump je rekao da je knjiga „puna laži”.

Nova serija Epsteinovih dokumenata rasvjetljava odnos koji izgleda uključuje dopisivanje između Wolffa i pokojnog osuđenog seksualnog prijestupnika.

Pozornost je posebno usmjerena na jedan e-mail u kojem Wolff izgleda daje Epsteinu savjet u vezi s Trumpom, dok se Trump prvi put kandidirao za Bijelu kuću.

Wolff je 2015. pisao Epsteinu kako bi ga obavijestio da CNN planira pitati Trumpa, kao predsjedničkog kandidata, o njegovu odnosu s Epsteinom.

Epstein je odgovorio: „Ako bismo mu mogli sastaviti odgovor, što misliš da bi trebao biti?”

Njih dvojica potom raspravljaju o strategiji, a Wolff piše: „Mislim da bi ga trebao pustiti da se sam uništi.”

U zasebnom e-mailu iz listopada 2016., nekoliko dana prije američkih predsjedničkih izbora, Wolff Epsteinu nudi priliku za intervju koji bi mogao „dokrajčiti” Trumpa.

Foto: Annabelle Gordon

U videu objavljenom na Instagramu kao odgovor na objavu dokumenata, Wolff je rekao: „Neki od tih e-mailova su između Epsteina i mene, u kojima Epstein raspravlja o svom odnosu s Donaldom Trumpom.”

„Pokušavam o ovoj priči govoriti već jako dugo”, dodao je.

Zapravo, Wolff je prije posljednjih predsjedničkih izbora u SAD-u otkrio da je povremeno intervjuirao Epsteina za Fire and Fury — i objavio snimke tih razgovora. Dokumenti uključuju i prepisku između Epsteina i Larryja Summersa, koji je bio ministar financija u administraciji demokratskog predsjednika Billa Clintona. Već je ranije bilo poznato da su se njih dvojica poznavali.

E-mailovi ukazuju na to da su se često sastajali na večerama, pri čemu je Epstein često pokušavao povezati Summersa s istaknutim globalnim ličnostima. U jednom trenutku, u srpnju 2018., Epstein je predložio sastanak s „predsjednikom Ujedinjenih naroda, zanimljivom osobom za tebe”.

U drugom e-mailu s kraja studenog 2016., odmah nakon Trumpove pobjede, Summers je zamolio Epsteina da „ne ulaže nikakav trud ni u što što se tiče mene kod Trumpa”.

Zbog Trumpova „pristupa sukobu interesa”, „bliskosti s [ruskim predsjednikom Vladimirom] Putinom” i „bezumnog odgovora” na smrt kubanskog vođe Fidela Castra, Summers je rekao da mu je „najbolje biti milijun milja daleko”.

Glasnogovornik Summersa odbio je komentirati, ali je BBC-u uputio na ranije Summersove izjave. Predstavnik je za Wall Street Journal 2023. rekao da bivši dužnosnik „duboko žali što je bio u kontaktu s Epsteinom nakon njegove presude”.

Kathryn Ruemmler

Odbor za nadzor Zastupničkog doma objavio je nekoliko e-mailova između Epsteina i Kathryn Ruemmler, odvjetnice koja je bila pravna savjetnica Bijele kuće tijekom mandata Baracka Obame.

U kolovozu 2018. Ruemmler i Epstein raspravljali su o isplatama za šutnju koje je Trump dao glumici filmova za odrasle Stormy Daniels prije izbora 2016. — pitanju zbog kojeg je Trump kasnije osuđen za krivotvorenje poslovnih zapisa. Trump poriče da je imao aferu s Daniels.

Razmjena između Ruemmler i Epsteina završava Epsteinovom porukom: „Vidiš, znam koliko je prljav Donald.”

Banka Goldman Sachs, gdje je Ruemmler danas glavna pravna direktorica i glavna savjetnica, rekla je za CNBC da i dalje stoji iza svoje zaposlenice.

„Ovi e-mailovi bili su privatna prepiska davno prije nego što se Kathy Ruemmler pridružila Goldman Sachsu. Kathy je izvanredna glavna savjetnica i svakodnevno imamo koristi od njezina prosuđivanja,” rekao je glasnogovornik Tony Fratto za CNBC.

Godine 2023. Ruemmler je za Wall Street Journal izjavila: „Žalim što sam ikada upoznala Jeffreyja Epsteina.”

BBC je zatražio dodatni komentar od Ruemmler i Goldman Sachsa.

Peter Thiel

Ime milijarderskog investitora i povremenog Trumpova pristaše Petera Thiela opet se pojavilo u najnovijim Epsteinovim dokumentima — nakon što se prvi put pojavilo u seriji objavljenoj u rujnu.

Prema novim dokumentima, Epstein je u studenom 2018. pisao Thielu pozivajući ga da ga posjeti na njegovu karipskom otoku, gdje se vjeruje da je počinjen dio Epsteinovih zločina.

Foto: Wikimedia Commons

BBC je zatražio komentar od Thielove zaklade i investitorova fonda Founders Fund. Predstavnik Thiela rekao je za Politico da on nikada nije posjetio otok.

Thiel je kritizirao Epsteina u epizodi podcasta The Joe Rogan Experience u kolovozu 2024.

„Znaš, i ja sam se nekoliko puta susreo s Epsteinom,” rekao je Thiel.

Rekao je da ga je s Epsteinom upoznao drugi rukovoditelj iz Silicijske doline 2014.

„Nisam provjerio, nisam postavio — dovoljno pitanja o tome,” rekao je Thiel. Zaključio je da je „Epstein znao mnogo o porezima”.

Noam Chomsky

Najnovija serija dokumenata uključuje više prepiske između slavnog lingvista Noama Chomskog, 96, i Epsteina. Mnoge njihove rasprave bile su akademske ili osobne.

Povremeno su se razgovori okretali Trumpu, uključujući u prosincu 2016.

U svom e-mailu Chomsky piše Epsteinu: „Primjećujem da si bio u pravu u svojoj predikciji da će Trump izbjegavati Bijelu kuću jer je previše primitivna.”

BBC je kontaktirao Chomskyjeva predstavnika za komentar.

U ranijim odgovorima na izvještavanje Wall Street Journala o njihovom odnosu, Chomsky je rekao da mu je Epstein pomogao premještati novac između računa, bez „i jedne jedine Epsteinove pare”, i potvrdio da „poznavao sam ga i povremeno smo se susretali”.

Peggy Siegal

Epstein se savjetovao s publicisticom Peggy Siegal dok se skandal oko njega i njegovih suradnika razvijao. Epstein je 2011. pisao Siegal zamolivši je da kontaktira osnivačicu Huffington Posta, Arianu Huffington, kako bi diskreditirala priču Virginije Giuffre, istaknute Epsteinove i Andrewove optužiteljice. Giuffre je preminula početkom ove godine.

Epstein je rekao Siegal da bi Huffington „trebala istaknuti opasnosti lažnih optužbi...”. Razmjena e-mailova pokazuje Siegal koja Epsteinu piše: „Ako prepišeš svoj zadnji e-mail s boljom gramatikom (da mogu bolje razumjeti), ja ga mogu izrezati i zalijepiti te poslati Ariani Huffington od mene...”.

U telefonskom razgovoru Siegal je za BBC rekla da Epsteinov zahtjev nikada nije prenijela Huffington. „Nisam nazvala Arianu,” rekla je. Huffington „je objavljivala moje tekstove i nema ni jednog razloga na svijetu da ugrozim taj odnos,” dodala je.

Ali činjenica da je Epstein pitao bila je „ništa neobično. Bio je to smiješan zahtjev,” rekla je.

„Jeffrey je imao naviku pokušavati uvući ljude u svoj deluzijski svijet,” dodala je. U međuvremenu, Huffington je za Politico rekla da „nikada nije bila kontaktirana i nikada nije poslala novinara”.