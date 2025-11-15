Trump prekida s Marjorie Taylor Greene, nazivao ju šašavom luđakinjom: 'Otišla skroz lijevo'

Nekoć najodanija saveznica, a danas "luđakinja" i "krajnja ljevica". Predsjednik Donald Trump u petak je objavio da povlači svoju podršku kongresnici Marjorie Taylor Greene, označivši time dramatičan kraj jednog od najistaknutijih savezništava unutar MAGA pokreta. Javni raskol, koji se kuhao tjednima, eksplodirao je usred sve većeg pritiska da se objave osjetljivi dosjei povezani s osuđenim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom.

Pokretanje videa... 03:31 Trump o Marjorie Taylor Greene | Video: Reuters

"Ne mogu se javljati ludakinji svaki dan"

Foto: Leah Millis

U nizu objava na svojoj društvenoj mreži Truth Social, predsjednik Trump nije štedio riječi kako bi opisao svoje razočaranje zastupnicom iz Georgije. "Povlačim svoju podršku i odobrenje 'kongresnici' Marjorie Taylor Greene", napisao je Trump, dodajući da je "otišla krajnje lijevo".

"Sve što vidim od 'šašave' Marjorie jest ŽALJENJE, ŽALJENJE, ŽALJENJE!", nastavio je predsjednik. "Govorila je mnogim ljudima da je uzrujana jer joj više ne uzvraćam pozive, ali s 219 kongresnika, 53 senatora, 24 člana kabineta, gotovo 200 zemalja i normalnim životom koji vodim, ne mogu se svaki dan javljati na poziv pobješnjele luđakinje."

Trump je također iznio i prijetnju njezinoj političkoj karijeri, najavljujući podršku potencijalnom protukandidatu na predizborima u njezinom okrugu. "Razumijem da divni, konzervativni ljudi razmišljaju o tome da se kandidiraju protiv Marjorie... ako se kandidira prava osoba, imat će moju potpunu i nepokolebljivu podršku." Kao jedan od dokaza njezinog navodnog skretanja ulijevo, Trump je naveo i njezin nedavni nastup u emisiji "The View", poznatoj po voditeljima koji kritiziraju republikance.

"Sve je zbog Epsteinovih dosjea"

Marjorie Taylor Greene nije dugo čekala s odgovorom. Na platformi X (bivši Twitter) optužila je Trumpa da laže i da je pravi razlog njegovog napada njezin pritisak da se objave vladini dokumenti o Jeffreyju Epsteinu.

"Predsjednik Trump me upravo napao i lagao o meni", napisala je, priloživši snimke zaslona tekstualnih poruka koje je navodno poslala Trumpu i njegovoj pomoćnici. "Očito je ovo ono što ga je izbacilo iz takta. Epsteinovi dosjei."

Prema njezinim riječima, Trumpov napad je proračunati potez kojim želi zastrašiti ostale republikance uoči glasanja o objavi dokumenata sljedećeg tjedna. "Naravno da me snažno napada kako bi dao primjer i uplašio sve ostale republikance", ustvrdila je. "Zaista je zapanjujuće koliko se snažno bori da zaustavi objavljivanje Epsteinovih dosjea... Većina Amerikanaca bi voljela da se tako snažno bori za zaboravljene muškarce i žene Amerike koji su siti stranih ratova, koji bankrotiraju pokušavajući prehraniti svoje obitelji i gube nadu u američki san."

Greene je jedna od četvero republikanskih zastupnika u Zastupničkom domu koji su potpisali peticiju kojom se želi iznuditi glasanje o objavi dokumenata Ministarstva pravosuđa vezanih uz slučaj Epstein.

Foto: Annabelle Gordon

Od zvijezde do otpadnice: Pukotina koja se dugo stvarala

Raskol između Trumpa i Greene označava kraj turbulentnog, ali donedavno čvrstog saveza. Greene, koja je u Kongres ušla 2021. godine, izgradila je svoju karijeru kao jedna od najglasnijih i najvjernijih Trumpovih pristaša. Promovirala je teoriju zavjere QAnon (koje se kasnije odrekla) i stajala uz Trumpa čak i kada su je mnogi unutar stranke kritizirali. Trump ju je zauzvrat nazivao "budućom republikanskom zvijezdom" i "pravom pobjednicom", braneći je od napada zbog kontroverznih izjava o svemirskim laserima i školskim pucnjavama.

Međutim, posljednjih mjeseci Greene je postajala sve otvorenija kritičarka. Javno je upozoravala da je Trump previše usredotočen na vanjsku politiku i putovanja, a zanemaruje domaće probleme poput inflacije i rastućih troškova života. Gostujući na medijima poput CNN-a, poručivala je da Bijela kuća mora poboljšati svoju komunikaciju o ekonomskim pitanjima koja muče Amerikance. Kap koja je prelila čašu očito je bio slučaj Epstein, gdje je njezino inzistiranje na transparentnosti došlo u izravan sukob s Trumpovom strategijom odbacivanja cijele afere kao "prijevare".

Ovaj sukob nije samo osobni obračun, već i simptom dubljih podjela unutar Republikanske stranke. Pitanje Epsteinovih dosjea, zajedno s neslaganjima oko vanjske politike i ekonomskih prioriteta, stvara sve veće pukotine u MAGA koaliciji. U oštrom zaključku svoje objave, Greene je jasno definirala svoju novu poziciju: "Ja ne obožavam niti služim Donaldu Trumpu. Služim Bogu i ljudima iz svog okruga."