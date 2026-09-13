Trump ponovio podršku irskom ujedinjenju, o Škotskoj ni riječi

Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump u nedjelju je ponovio svoju podršku odvajanju Sjeverne Irske od Ujedinjenog Kraljevstva i njezinu ujedinjenju s Republikom Irskom, no rekao je da o neovisnosti Škotske "još” neće govoriti.

"Imate Sjevernu Irsku i imate Irsku, i čini mi se da bi njihovo spajanje bilo posve prirodno rješenje", rekao je Trump novinarima tijekom posjeta golfskom turniru Irish Open, potvrđujući tako stajalište koje je iznio dan ranije u Dublinu.

"Pitali ste za Škotsku. O tome još neću govoriti. To ću ostaviti za neki drugi put”, dodao je.

Nakon komentara koji je dao u subotu o Irskoj, Trump je upitan i o Škotskoj, dan uoči samita predsjednika vlada Škotske, Walesa i Sjeverne Irske koji bi u Cardiffu trebali potpisati zajedničku deklaraciju kojom se zahtijeva pravo na samoodređenje i održavanje referenduma o neovisnosti.

Američki predsjednik u subotu je zatekao svoje irske domaćine, kao i susjedno Ujedinjeno Kraljevstvo, zalaskom u vrlo osjetljivo političko područje izjavivši da bi "volio vidjeti" ujedinjenu Irsku.

Odstupajući od tradicionalne neutralnosti Washingtona po tom povijesno nabijenom pitanju, Trump je ustvrdio da će se ponovno ujedinjenje Republike Irske i Sjeverne Irske, koja je teritorij Ujedinjenog Kraljevstva, nakon više od stoljeća razdvojenosti, "na kraju dogoditi".