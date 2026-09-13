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Trump ponovio podršku irskom ujedinjenju, o Škotskoj ni riječi

Piše HINA,
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Trump ponovio podršku irskom ujedinjenju, o Škotskoj ni riječi
Foto: Natalia Campos
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Pitali ste za Škotsku. O tome još neću govoriti. To ću ostaviti za neki drugi put, dodao je Trump

Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump u nedjelju je ponovio svoju podršku odvajanju Sjeverne Irske od Ujedinjenog Kraljevstva i njezinu ujedinjenju s Republikom Irskom, no rekao je da o neovisnosti Škotske "još” neće govoriti.

"Imate Sjevernu Irsku i imate Irsku, i čini mi se da bi njihovo spajanje bilo posve prirodno rješenje", rekao je Trump novinarima tijekom posjeta golfskom turniru Irish Open, potvrđujući tako stajalište koje je iznio dan ranije u Dublinu.

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"Pitali ste za Škotsku. O tome još neću govoriti. To ću ostaviti za neki drugi put”, dodao je. 

Nakon komentara koji je dao u subotu o Irskoj, Trump je upitan i o Škotskoj, dan uoči samita predsjednika vlada Škotske, Walesa i Sjeverne Irske koji bi u Cardiffu trebali potpisati zajedničku deklaraciju kojom se zahtijeva pravo na samoodređenje i održavanje referenduma o neovisnosti.

Američki predsjednik u subotu je zatekao svoje irske domaćine, kao i susjedno Ujedinjeno Kraljevstvo, zalaskom u vrlo osjetljivo političko područje izjavivši da bi "volio vidjeti" ujedinjenu Irsku.

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Odstupajući od tradicionalne neutralnosti Washingtona po tom povijesno nabijenom pitanju, Trump je ustvrdio da će se ponovno ujedinjenje Republike Irske i Sjeverne Irske, koja je teritorij Ujedinjenog Kraljevstva, nakon više od stoljeća razdvojenosti, "na kraju dogoditi".

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