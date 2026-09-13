Trump tvrdi da 'negativne sile' pretjeruju u strahovima oko AI

Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je da mnoge "vrlo negativne sile” iznose opasne tvrdnje o umjetnoj inteligenciji koje se neće ostvariti te istaknuo kako želi osigurati da Sjedinjene Države zadrže vodeću poziciju u toj industriji.

"Prednjačimo pred Kinom u području umjetne inteligencije. Mi smo tehnološki najnaprednija zemlja na svijetu i, iskreno, želim da tako i ostane jer onaj tko pobijedi u utrci za umjetnu inteligenciju – taj pobjeđuje”, rekao je Trump novinarima na pitanje treba li usporiti razvoj industrije umjetne inteligencije ili je strože regulirati.

"Mogli bismo uvesti ograničenja. Možemo učiniti ovo ili ono. No, smatram da postoje mnoge vrlo negativne sile koje pokreću tu temu, a ne bi trebale, te iznose tvrdnje o stvarima koje se neće dogoditi."

Direktor Anthropica, jedne od vodećih tvrtki za razvoj AI-a, Dario ⁠Amodei pozvao je u subotu na usporavanje razvoja umjetne inteligencije zbog sve većeg straha od moguće zloupotrebe i sigurnosnih rizika.

I Elon Musk, Trumpov bivši bliski suradnik koji vodi xAI, i Sam Altman, izvršni direktor tvrtke OpenAI, poručili su u objavama na X-u da se s Amodeijem slažu.

Amodei je istaknuo rastuću sposobnost AI-ja za samopoboljšanjem, naglasivši dugoročnu zabrinutost tome da bi mogao nadići ljudsku sposobnost kontrole njegova djelovanja.

"S obzirom na ubrzan korak razvoja sposobnosti umjetne inteligencije, brinem se da bi takav nalet za šest do 12 mjeseci mogao biti u stanju preuzeti čitav internet, i potencijalno izazvati štetu koja se broji u milijardama dolara", napisao je Amodei.