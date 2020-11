Mjere? Što je to?! Trump pozvao oko 400 ljudi na korona party

Još prošlog mjeseca je Trump u Bijeloj kući napravio tulum u časti Amy Coney Barret kada je bila nominirana za Vrhovni sud. Mali broj ljudi nosio je maske i pridržavao se mjera i 30-ak ih je zaraženo

<p><strong>Donald Trump</strong> organizira veliki tulum u noći izbora te će u Bijelu kuću, kako se doznaje, pozvati oko 400 ljudi iako stroge mjere u Washingtonu zabranjuju takva okupljanja. </p><p>Kako piše New York Times, a prenosi <a href="https://www.mirror.co.uk/news/politics/trump-hold-election-night-party-22942266" target="_blank">Mirror</a>, Trump je tulum htio organizirati blizu Trump Hotela, ali će ga premjestiti upravo zbog restrikcija u Bijelu kuću. U njoj je i ranije organizirao velika okupljanja, bez obzira na mjere.</p><p>- Pa imamo hotel! Ne znam smijemo li ga koristiti ili ne, ali znam da je gradonačelnik Washingtona zatvorio grad pa ćemo vjerojatno ostati ovdje ili odabrati drugu lokaciju - rekao je Trump ispred Bijele kuće. </p><p>Njegov sin Eric otkrio je kako planiraju premjestiti tulum, no kako će svejedno to biti "odlična večer". </p><p>Još prošlog mjeseca je Trump u Bijeloj kući napravio tulum u časti Amy Coney Barret kada je bila nominirana za Vrhovni sud. Fotografije i snimke s tog tuluma koje su se pojavile u javnosti pokazale su kako je jako mali broj ljudi nosio maske i pridržavao se mjera, a nakon tuluma je barem 30 zaposlenika Bijele kuće bilo pozitivno na korona virus. </p><p>Uključujući i Donalda i Melaniju. </p>