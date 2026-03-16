Trump: 'Pregovarat ćemo s Kubom kad se riješimo Irana'

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u nedjelju da bi Sjedinjene Države uskoro mogle postići sporazum s Kubom ili poduzeti druge mjere, ali da se prvo mora riješiti problem Irana.

- Kuba također želi postići dogovor i mislim da ćemo vrlo brzo ili postići dogovor ili učiniti što god moramo. Razgovaramo s Kubom, ali prije Kube moramo riješiti Iran - rekao je Trump novinarima u zrakoplovu Air Force One.

On je svoje komentare dao u trenutku kada napetosti između Washingtona i Havane ostaju povišene nakon godina sankcija, diplomatskih trenja i sporova oko migracija i sigurnosti.

Kubanski predsjednik Miguel Díaz-Canel izjavio je u petak da je zemlja otvorila razgovore sa Sjedinjenim Državama dok se otok suočava s jednom od najtežih ekonomskih kriza u desetljećima.

- Cilj ovih razgovora je kroz dijalog pronaći rješenja za bilateralne razlike koje imamo između dvije nacije - kazao je Diaz-Canel u videu emitiranom na državnoj televiziji.

Diaz-Canel je izrazio nadu da će pregovori odmaknuti dva dugogodišnja rivala „od konfrontacije“.

Trump je posljednjih tjedana dao niz izjava, rekavši da je Kuba na rubu kolapsa ili da želi postići dogovor sa Sjedinjenim Državama.

U ponedjeljak je kazao da bi Kuba mogla biti predmet „prijateljskog preuzimanja“, a zatim je dodao: „Možda neće biti prijateljsko preuzimanje“.