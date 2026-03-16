Komentari 1
IMA SVOJE PRIORITETE

Trump: 'Pregovarat ćemo s Kubom kad se riješimo Irana'

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Trump: 'Pregovarat ćemo s Kubom kad se riješimo Irana'
Foto: Kevin Lamarque

Kubanski predsjednik Miguel Díaz-Canel izjavio je u petak da je zemlja otvorila razgovore sa Sjedinjenim Državama dok se otok suočava s jednom od najtežih ekonomskih kriza u desetljećima

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u nedjelju da bi Sjedinjene Države uskoro mogle postići sporazum s Kubom ili poduzeti druge mjere, ali da se prvo mora riješiti problem Irana.

- Kuba također želi postići dogovor i mislim da ćemo vrlo brzo ili postići dogovor ili učiniti što god moramo. Razgovaramo s Kubom, ali prije Kube moramo riješiti Iran - rekao je Trump novinarima u zrakoplovu Air Force One.

Trump speaks to reporters aboard Air Force One Trump speaks to reporters aboard Air Force One Trump speaks to reporters aboard Air Force One
Foto: Kevin Lamarque

On je svoje komentare dao u trenutku kada napetosti između Washingtona i Havane ostaju povišene nakon godina sankcija, diplomatskih trenja i sporova oko migracija i sigurnosti.

Kubanski predsjednik Miguel Díaz-Canel izjavio je u petak da je zemlja otvorila razgovore sa Sjedinjenim Državama dok se otok suočava s jednom od najtežih ekonomskih kriza u desetljećima.

Trump speaks to reporters aboard Air Force One
Foto: Kevin Lamarque

- Cilj ovih razgovora je kroz dijalog pronaći rješenja za bilateralne razlike koje imamo između dvije nacije - kazao je Diaz-Canel u videu emitiranom na državnoj televiziji.

Diaz-Canel je izrazio nadu da će pregovori odmaknuti dva dugogodišnja rivala „od konfrontacije“.

Trump je posljednjih tjedana dao niz izjava, rekavši da je Kuba na rubu kolapsa ili da želi postići dogovor sa Sjedinjenim Državama.

U ponedjeljak je kazao da bi Kuba mogla biti predmet „prijateljskog preuzimanja“, a zatim je dodao: „Možda neće biti prijateljsko preuzimanje“.

Komentari 1
Ispovijest swingera iz Slavonije: Spavao sam s više od 300 žena. Ja sam 'Bull', evo što to znači...
SEKS I POVJERENJE

Ispovijest swingera iz Slavonije: Spavao sam s više od 300 žena. Ja sam 'Bull', evo što to znači...

Slavonca (41) u svijet swinganja uvukao je par iz Baranje. 'Nekad smo se upoznavali po partyjima na raznim lokacijama, u luksuznim hotelima, privatnim vilama. Danas se upoznajemo preko interneta'
Novi detalji horora u Linzu: Nakon što je izbo Afganistanca, Hrvat (34) mu gazio po glavi
ZLOČIN NAJAVIO SUPRUZI

Novi detalji horora u Linzu: Nakon što je izbo Afganistanca, Hrvat (34) mu gazio po glavi

Istraga je otkrila i šokantan detalj: 34-godišnji napadač navodno je već tijekom poslijepodneva svojoj supruzi rekao da će krenuti u krvavi pohod i ubiti nekoga...
Dječja psihijatrica o prodaji CBD 'jointova' na aparatima: 'Stvara se dojam da je to sve bezazleno'
DOSTUPNO I DJECI

Dječja psihijatrica o prodaji CBD 'jointova' na aparatima: 'Stvara se dojam da je to sve bezazleno'

’Smotuljci’ od CBD-a, iako nisu droga, ne bi smjeli biti tako lako dostupni djeci, smatra dječja psihijatrica atarina Dodig-Ćurković iz Osijeka

