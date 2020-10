Trump prije odlaska u bolnicu snimio video: 'Mislim da sam dobro, hvala svima na podršci'

Zaraženi Trump je primio koktel lijekova te je prebačen helikopterom u vojnu bolnicu. Prije odlaska snimio je video kojim se zahvalio svima na podršci te javio kako se i on i Melania osjećaju dobro...

<p>Zaraženi predsjednik <strong>Donald Trump</strong><a href="https://www.24sata.hr/news/trumpa-su-prebacili-u-vojnu-bolnicu-dobio-je-koktel-lijekova-719916" target="_blank"> prebačen je u vojnu bolnicu Walter Reed</a>. Prije nego je ušao u helikopter koji ga je odveo do bolnice, snimio je video poruku.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>- Želim zahvaliti svima za fantastičnu podršku. Idem u bolnicu Walter Reed. Mislim da sam vrlo dobro, ali idemo se uvjeriti da je sve u redu, i da sve ispadne dobro. I prva dama je vrlo dobro. Hvala vam puno, cijenim to i nikada to neću zaboraviti. Hvala vam - rekao je Trump.</p><p>Podsjetimo, američkog predsjednika<strong> Donalda Trumpa</strong> preselili su u bolnicu manje od 24 sata nakon pozitivnog testiranja na korona virus. Radi se o vojnoj bolnici Walter Reed u koju je otišao helikopterom.</p><p>Prema pisanju američkih medija, Trump je počeo pokazivati ​​"blage simptome" Covida-19 u četvrtak. Danas su izvijestili kako kašlje i ima laganu temperaturu.</p><p>Primio je koktel lijekova kao "mjeru predostrožnosti", rekli su iz Bijele kuće. Riječ je o eksperimentalnom tretmanu sintetičkih antitijela za koronu, rekao je Trumpov liječnik <strong>Sean Conley</strong>, piše <a href="https://edition.cnn.com/politics/live-news/trump-coronavirus-positive/h_16a6e0e1d4f9ecf23f0d0345959053cc" target="_blank">CNN.</a> </p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>- Procjenjuje ga tim stručnjaka i zajedno ćemo dati preporuke predsjedniku i prvoj dami koji su idući najbolji koraci - kaže Conley.</p><p><strong><em>Sve o Trumpovom stanju pratite <a href="https://www.24sata.hr/tagovi/donald-trump-10334">OVDJE</a>.</em></strong></p>