Trump prijeti prekidom veza s Kinom zbog transparentnosti

Sjedinjene Države sumnjaju u vjerodostojnost brojki koje je objavila Kina kada se radi o novim slučajevima koronavirusa u Pekingu, te pozivaju da se u tu zemlju pošalju "neutralni" promatrači

<p>Američki predsjednik <strong>Donald Trump</strong> zaprijetio je u četvrtak prekidom veza s Kinom, referirajući se na jučerašnju izjavu trgovinskog predstavnika<strong> Roberta Lighthizera</strong>.</p><p>Napetosti su ponovno narasle između SAD-a i Kine, djelomično zbog koronavirusa jer Trump uporno govori posljednjih mjeseci da Peking nije bio transparentan u počecima širenja epidemije.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Prosvjedi u Americi </strong></p><p>Članovi njegove administracije znali su reći da vjeruju da je virus došao iz kineskog laboratorija, a on je za Wall Street Journal u četvrtak rekao kako je moguće da je Kina namjerno proširila virus kako bi destabilizirala svjetsku ekonomiju.</p><p>Odnosi su se pogoršali ove godine i zbog trgovine, kineskog Huaweija, te zakona koji Peking nameće u Hong Kongu.</p><p>Prekinuti sve veze s Kinom jedna je od opcija za SAD, rekao je Trump.</p><p>- SAD zadržavaju naravno političku opciju, pod različitim uvjetima, srušiti mostove s Kinom - napisao je na Twitteru.</p><p>Trump je prošli mjesec signalizirao daljnje pogoršanje odnosa, rekavši da ga ne zanima razgovarati s predsjednikom <strong>Xi Jinpingom</strong> i sugerirajući da bi mogao i prekinuti veze s Kinom.</p><p>Lighthizer je, na saslušanju u srijedu u Kongresu, rekao da je prekid veza "komplicirano pitanje".</p><p>- To je bila opcije prije dosta godina, ali ne mislim da bi u ovom trenutku bila razumna politička odluka - rekao je.</p><h2>SAD sumnja u Kinu </h2><p>Sjedinjene Države sumnjaju u vjerodostojnost brojki koje je objavila Kina kada se radi o novim slučajevima koronavirusa u Pekingu, te pozivaju da se u tu zemlju pošalju "neutralni" promatrači.</p><p>Kineski ministar zdravstva rekao je da je 158 ljudi od prošlog tjedna u kineskoj prijestolnici oboljelo od Covida-19, te istaknuo da je epidemija "pod kontrolom".</p><p>Peking ima 21 milijun stanovnika.</p><p>- Volio bih vjerovati da su njihove brojke bliže realnima od onih koje smo vidjeli u Wuhanu i drugim zonama u Kini, ali to ostaje da se vidi - rekao je novinarima pomoćnik državnog tajnika za istočnu Aziju <strong>David Stilwell.</strong></p><p>Washington optužuje kineske vlasti da su lagale kada se radi o službenim brojkama po kojima je dosad u Kini bilo zaraženo 83.300 ljudi od kojih je umrlo 4.600 otkad se bolest prvi put pojavila u Wuhanu krajem 2019.</p><p>- Kada se radi o podacima, vjerodostojnost je važna. Kada se jednom izgubi svaka vjerodostojnost, teško ju je ponovno steći - rekao je David Stilwell.</p><p>Citirajući "vjerodostojne procjene bez utjecaja politike iz znanstvenih časopisa", on kaže da je jednostavno nemoguće da kineske službene brojke odgovaraju istini. One bi trebale biti oko deset puta veće.</p><p>Jedini način da Kina ponovno zadobije povjerenje jest da primi neutralne promatrače koji bi pomogli da se shvati što se zaista dogodilo na početku pandemije, pojasnio je Stillwell.</p>