Trump pritišće zdravstvo da razviju cjepivo prije izbora

Mračne sile ili tko god, preko Agencije za lijekove otežavaju farmaceutskim tvrtkama da pronađu kandidate i testiraju ih na cjepivo. Očito se nadaju odgodi pronalaska rješenja iza 3. studenog, kaže Trump

<p>Američki predsjednik <strong>Donald Trump</strong> (74), koji se na izborima 3.studenoga bori za drugi predsjednički mandat, pritišće zdravstvene vlasti da što prije razviju i odobre cjepivo protiv koronavirusa u svojem najnovijem tvitu u subotu. </p><p>'Mračne sile ili tko god, preko Agencije za lijekove otežavaju farmaceutskim tvrtkama da pronađu kandidate i testiraju ih na cjepivo. Očito se nadaju odgodi pronalaska rješenja iza 3. studenog. Treba se usredotočiti na brzinu i spašavanje života', napisao je Trump na Twitteru. </p><p>Tvit je bio usmjeren na<strong> Stephena Hahna</strong>, čelnika Agencije za hranu i lijekove (FDA).</p><p>Trump je ranije rekao da se nada da će se cjepivo proizvesti do predsjedničkih izbora. On je suočen sa snažnim kritikama zbog odnosa prema epidemiji koronavirusa koja je u toj zemlji odnijela 175 tisuća života a oboljelo je više od 5,6 milijuna ljudi.</p><p>Stručnjaci upozoravaju da bi svako političko upletanje u testiranje cjepiva i proces odobrenja mogao dovesti u pitanje to cjepivo i ugroziti njegovu sigurnost i legitimnost. </p><p>Sve bojazni vezane uz cjepivo mogle bi dovesti do niže stope cijepljenja što bi otežalo borbu protiv pandemije. </p><p>Hahn je više puta rekao da će se FDA držati svojih uobičajenih strogih znanstvenih procedura i dodao da se nije suočio s pritiscima da izmijeni svoje kriterije. </p><p>U tijeku su velike kliničke studije u koje je uključeno do 30.000 subjekata. Ako se provedu do jeseni, FDA bi mogao započeti proces odobrenja cjepiva, koji je inače skup i dugotrajan. </p><p>Američki vladini stručnjaci, uključujući glavnog specijalista za zarazne bolesti Antonyja Faucija, vjeruju da bi cjepivo moglo biti dostupno početkom 2021. </p>