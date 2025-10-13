Trump: 'Rat u Gazi je završen'

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će se Hamas pridržavati plana razoružavanja, kada je u ponedjeljak stigao u izraelski parlament kako bi održao govor.

Obraćajući se novinarima prije početka govora, Trump je odgovorio "da" kada su ga pitali je li rat završen.

Obraćanje Trumpa izraelskim zastupnicima dolazi u trenutku kada Izrael vraća posljednjih 20 talaca koje je Hamas oteo tijekom napada 7. listopada 2023.

To je ključni korak u okončanju dvogodišnjeg sukoba u Gazu u sklopu sporazuma o primirju koji je predstavio američki predsjednik Donald Trump.

"Ovo je velika čast za mene, veliki dan, prekrasan dan. Novi početak", napisao je u knjigu gostiju Knesseta, dok su ga promatrali predsjednik parlamenta Amir Ohana i izraelski premijer Benjamin Netanyahu.

Trump je doputovao u ponedjeljak u Izrael gdje bi se trebao susresti i s oslobođenim taocima i njihovim obiteljima.

Sporazum o prekidu vatre postignut je prošlog tjedna u egipatskom ljetovalištu Šarm el-Šeik, gdje će se Trump i drugi svjetski vođe sastati na samitu.