NAKON KRITIKE

Trump: Razmatramo smanjenje broja svojih vojnih snaga u Njemačkoj. Odluka će vrlo brzo!

Piše HINA
Predsjednik SAD-a Donald Trump rekao je u srijedu da njegova administracija razmatra moguće smanjenje broja američkih vojnih snaga stacioniranih u Njemačkoj, dodajući da će odluka uskoro biti donesena

"Sjedinjene Države proučavaju i razmatraju moguće smanjenje broja vojnih snaga u Njemačkoj, a odluka će biti donesena vrlo brzo“, napisao je Trump na svojoj platformi Truth Social.

Trumpova izjava uslijedila je nakon njegove kritike njemačkog kancelara Friedricha Merza u utorak zbog rata u Iranu, dan nakon što je Merz rekao da Iranci ponižavaju SAD-e u pregovorima o njegovom okončanju.

TRENUCI MILOVANJA FOTO Donalde, što to pipaš? Došao kod kralja pa mu ruka skliznula Melaniji niz haljinu
Trumpova administracija također je više puta oštro kritizirala mnoge članice NATO-a zbog toga što nisu pomogle u američko-izraelskom ratu protiv Irana, uključujući i kritike nekih zbog toga što nisu poslale svoje mornarice kako bi pomogle u otvaranju Hormuškog tjesnaca.

VODIČ za inkluzivni dodatak. Članovi obitelji čiji su najmiliji preminuli: 'Želimo pravdu!'
MINISTARSTVO OBJAVILO UPUTE

VODIČ za inkluzivni dodatak. Članovi obitelji čiji su najmiliji preminuli: 'Želimo pravdu!'

Nasljednici mogu nastaviti postupak za inkluzivni dodatak koji su započeli preminuli članovi njihove obitelji. Dodatak iznosi od 138 do 720 eura
Svjedoci: 'Hranjec i Vedran bili su u konfliktu, isključivala mu je struju i htjela ga izbaciti iz sobe'
UBOJSTVO U MEDIKI

Svjedoci: 'Hranjec i Vedran bili su u konfliktu, isključivala mu je struju i htjela ga izbaciti iz sobe'

Sonji Hranjec sude zbog ubojstva Vedrana Gračana u prostorijama Autonomnog kulturnog centra Medika u Pierottijevoj u Zagrebu krajem srpnja prošle godine
Zbog lažnih prijetnji bombama uhićeno je najmanje troje ljudi, među njima jedan maloljetnik?
UHIĆENJA DILJEM HRVATSKE

Zbog lažnih prijetnji bombama uhićeno je najmanje troje ljudi, među njima jedan maloljetnik?

I potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je u srijedu da je nekoliko osoba na području Hrvatske uhićeno radi povezanosti s lažnim dojavama o postavljenim bombama

