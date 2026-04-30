Predsjednik SAD-a Donald Trump rekao je u srijedu da njegova administracija razmatra moguće smanjenje broja američkih vojnih snaga stacioniranih u Njemačkoj, dodajući da će odluka uskoro biti donesena
NAKON KRITIKE
Trump: Razmatramo smanjenje broja svojih vojnih snaga u Njemačkoj. Odluka će vrlo brzo!
"Sjedinjene Države proučavaju i razmatraju moguće smanjenje broja vojnih snaga u Njemačkoj, a odluka će biti donesena vrlo brzo“, napisao je Trump na svojoj platformi Truth Social.
Trumpova izjava uslijedila je nakon njegove kritike njemačkog kancelara Friedricha Merza u utorak zbog rata u Iranu, dan nakon što je Merz rekao da Iranci ponižavaju SAD-e u pregovorima o njegovom okončanju.
Trumpova administracija također je više puta oštro kritizirala mnoge članice NATO-a zbog toga što nisu pomogle u američko-izraelskom ratu protiv Irana, uključujući i kritike nekih zbog toga što nisu poslale svoje mornarice kako bi pomogle u otvaranju Hormuškog tjesnaca.
