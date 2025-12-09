Trump sada prijeti Meksiku novim carinama i to zbog vode

Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je uvođenjem dodatne carine od 5% na uvoz iz Meksika ako ta zemlja ne isporuči dodatne količine vode za američke poljoprivrednike, optužujući je za kršenje sporazuma o raspodjeli vodnih resursa iz 1944. godine.

Prema sporazumu, Meksiko je dužan svakih pet godina SAD-u isporučiti oko 2,16 milijardi kubičnih metara iz rijeke Rio Grande. Zauzvrat, SAD se obvezao Meksiku godišnje slati 1,85 milijardi kubičnih metara vode iz rijeke Colorado. Te količine ključne su za navodnjavanje poljoprivrede u Teksasu i drugim pograničnim državama.

Trump tvrdi da Meksiko trenutno duguje oko 987 milijuna kubičnih metara vode, zbog neispunjenih obaveza u posljednjih pet godina. Sada traži da Meksiko odmah pusti najmanje 247 milijuna kubika prije 31. prosinca, uz dodatne isporuke ubrzo nakon toga.

Trump navodi kako nedostatak vode već uzrokuje pad uroda i probleme za stočarstvo u Teksasu te tvrdi da je američkim farmerima uskraćeno „nužno potrebna voda”. Ako isporuka ne slijedi odmah, prijeti uvođenjem spomenute carine.

Meksiko zasad nije odgovorio na prijetnje. Ranije su se pozivali na tešku sušu i iscrpljene vodne rezerve. Stručnjaci upozoravaju da uz klimatske promjene, prekomjerna potrošnja i loše upravljanje dodatno pogoršavaju stanje u slivu Rio Grandea: više od polovice potrošnje vode iz rijeke smatra se neodrživom i doprinosi isušivanju akumulacija, podzemnih voda i samog toka.

Zbog nestašice vode smanjenje obradivih površina već je vidljivo u Coloradu, Novom Meksiku i Teksasu, gdje je zatvorena i posljednja tvornica za preradu šećerne trske.

Napetosti su se oko ovih tema javljale i ranije: ranije ove godine skupina američkih zastupnika zahtijevala je obustavu financiranja Meksika dok se vodni dug ne podmiri.

Trumpov pritisak dolazi u trenutku kada je Bijela kuća predstavila 12 milijardi dolara vrijednu potporu poljoprivrednicima pogođenima trgovinskim sukobima, s glavnim isplatama planiranima za početak 2026. godine, piše Guardian.