Trump: Saudijska Arabija je glavni saveznik izvan NATO-a!
Predsjednik SAD-a Donald Trump u utorak je izjavio da je Saudijska Arabija označena kao "glavni saveznik izvan NATO-a".
"Podižemo našu vojnu suradnju na još veće visine formalnim označavanjem Saudijske Arabije kao glavnog saveznika izvan NATO-a, što je nešto što im je vrlo važno", rekao je Trump na večeri sa saudijskim prijestolonasljednikom.
