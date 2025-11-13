Obavijesti

News

Komentari 0
'NASILNA ANTIFA'

Trump se obrušio na Europu: Tamo su 4 terorističke skupine!

Piše Hina,
Čitanje članka: < 1 min
Trump se obrušio na Europu: Tamo su 4 terorističke skupine!
Foto: Jonathan Ernst

Trump i njegovi republikanski saveznici optužili su sljedbenike antife za poticanje političkog nasilja nakon atentata na konzervativnog aktivista Charlieja Kirka u rujnu i prosvjeda protiv Imigracijske i carinske službe (ICE) u Los Angelesu, Chicagu i Portlandu

Sjedinjene Države u četvrtak su označile četiri skupine u Njemačkoj, Italiji i Grčkoj kao globalne teroriste, optužujući ih da su "nasilna antifa", dok predsjednik Donald Trump cilja na ljevičarske skupine.

Američki državni tajnik Marco Rubio u izjavi je rekao da je pripadnike njemačke skupine Antifa Ost označio kao "posebno određene globalne teroriste", zajedno s pripadnicima triju drugih skupina u Grčkoj i Italiji, nastavljajući Trumpovu politiku "suprotstavljanja Antifinoj kampanji političkog nasilja".

Rubio je rekao da namjerava od 20. studenog te skupine označiti i kao "strane terorističke organizacije" te je upozorio da će Washington ciljati i na druge skupine diljem svijeta.

BOGATI I MOĆNI FOTO Monstrumi iz elite: Ovako su pedofil Epstein i njegova djevojka partijali sa slavnima
FOTO Monstrumi iz elite: Ovako su pedofil Epstein i njegova djevojka partijali sa slavnima

"Skupine povezane s ovim pokretom vode se revolucionarnim anarhističkim ili marksističkim ideologijama, uključujući antiamerikanizam, antikapitalizam i antikršćanstvo, koristeći ih za poticanje i opravdavanje nasilnih napada u zemlji i inozemstvu", rekao je Rubio.

"Sjedinjene Države nastavit će koristiti sve dostupne alate za zaštitu nacionalne i javne sigurnosti te će uskratiti financiranje i resurse teroristima, što će uključivati ciljanje drugih antifa skupina diljem svijeta", dodao je.

Trump i njegovi republikanski saveznici optužili su sljedbenike Antife za poticanje političkog nasilja nakon atentata na konzervativnog aktivista Charlieja Kirka u rujnu i prosvjeda protiv Imigracijske i carinske službe (ICE) u Los Angelesu, Chicagu i Portlandu.

TRUMP POTPISAO SPORAZUM Okončana je najdulja blokada vlade u povijesti SAD-a: 'Kao da sam proživio epizodu Seinfelda'
Okončana je najdulja blokada vlade u povijesti SAD-a: 'Kao da sam proživio epizodu Seinfelda'

Trump je zaprijetio progonom Antife tijekom svog prvog mandata, a u rujnu je izvršnom uredbom tu skupinu proglasio terorističkom organizacijom.

Neki pravni stručnjaci za nacionalnu sigurnost rekli su da je ta oznaka pravno upitna jer antifa nema službeno vodstvo ili organizacijsku strukturu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Našli tijelo pilota airtractora koji se srušio kraj Senja. 'Išli su na bojenje, trebali su stići jučer'
PRIZORI UŽASA KRAJ SENJA

Našli tijelo pilota airtractora koji se srušio kraj Senja. 'Išli su na bojenje, trebali su stići jučer'

Nakon što je ugašen požar, pronađeno je i tijelo pilota Air Tractora koji se srušio na području Krivog Puta kod Senja. U petak bi se trebao obaviti očevid kako bi se utvrdilo kako je došlo do pada letjelice
Evo koliko Vlada daje više za umirovljenike, pa se pohvalili: 'Mirovine će biti više od 700 €!'
PRORAČUN ZA 2026.

Evo koliko Vlada daje više za umirovljenike, pa se pohvalili: 'Mirovine će biti više od 700 €!'

Sljedeće godine će Vlada izdvojiti 10,2 milijarde eura za mirovine, što znači da će porasti i prosječna mirovina. Ali i inflacija, odnosno rast cijena je predviđen za 2,8 posto, što znači i novi rast životnih troškova...
NEVJEROJATNA SNIMKA Magla, a on juri po zaustavnoj na ZG obilaznici: 'Svi smo se micali!'
ŠTO JE OVO?!

NEVJEROJATNA SNIMKA Magla, a on juri po zaustavnoj na ZG obilaznici: 'Svi smo se micali!'

Prema Zakonu o sigurnosti prometa pretjecanje ili vožnja trakom koja je namijenjena isključivo za zaustavljanje u nuždi kažnjava se novčanom kaznom od 260 eura i jednim negativnim prekršajnim bodom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025