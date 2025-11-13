BOGATI I MOĆNI
FOTO Monstrumi iz elite: Ovako su pedofil Epstein i njegova djevojka partijali sa slavnima
U javnosti su se pojavili novi mailovi koji navodno pokazuju koliko su bliski bili moćni pedofil Jeffrey Epstein i njegova djevojka Ghislaine Maxwell s američkim predsjednikom Trumpom. U policijskim dosjeima i izvještajima stranih medija od ranije postoje fotografije monstruoznog para u društvu najmoćnijih ljudi s kraja '90-ih i početka 2000-ih. Bill Clinton, Kevin Spacey, Woody Allen, ugledni profesori s Harvarda, glazbenici, tajkuni...svi oni voljeli su se hvaliti poznanstvom s Epsteinom, sve do njegova uhićenja 2005. i skandala koji se nakon toga razvio. Epstein je preminuo u zatvoru 2019. godine.