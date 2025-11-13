Obavijesti

News

Komentari 0
TRUMP POTPISAO SPORAZUM

Okončana najdulja blokada američke vlade u povijesti

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Okončana najdulja blokada američke vlade u povijesti
Foto: Evelyn Hockstein

Trumpov potpis na zakonu, koji je Senat odobrio ranije ovog tjedna, vratit će savezne radnike na njihova radna mjesta već od četvrtka, iako nije jasno koliko brzo će se nastaviti pune vladine usluge i operacije

Američki predsjednik Donald Trump potpisao je u srijedu zakon kojim se okončava najdulja blokada vlade u povijesti SAD-a, nakon što je Zastupnički dom Kongresa glasao za ponovno pokretanje prekinute pomoći u hrani, isplatu stotina tisuća saveznih radnika i oživljavanje sustava kontrole zračnog prometa.

Zastupnički dom pod kontrolom republikanaca usvojio je paket s 222 glasa za i 209 protiv, a Trumpova podrška uglavnom je održala njegovu stranku na okupu usprkos žestokom protivljenju demokrata, koji su ljuti jer 43-dnevna blokada, koju su pokrenuli njihovi kolege u Senatu, nije uspjela osigurati dogovor o produljenju saveznih subvencija za zdravstveno osiguranje.

KAOS OKO DOKUMENATA Otkrili tko je žena s kojom je 'Trump bio satima'. Bijela kuća kipti: 'Laž, žele ga oklevetati...'
Otkrili tko je žena s kojom je 'Trump bio satima'. Bijela kuća kipti: 'Laž, žele ga oklevetati...'

Trumpov potpis na zakonu, koji je Senat odobrio ranije ovog tjedna, vratit će savezne radnike na njihova radna mjesta već od četvrtka, iako nije jasno koliko brzo će se nastaviti pune vladine usluge i operacije.

Time bi se financiranje produžilo do 30. siječnja, a savezna vlada ostaje na putu da nastavi dodavati oko 1,8 bilijuna dolara godišnje svom dugu od 38 bilijuna dolara.

„Osjećam se kao da sam upravo proživio epizodu Seinfelda. Upravo smo potrošili 40 dana i još uvijek ne znam koja je bila radnja“, rekao je republikanski zastupnik David Schweikert iz Arizone, uspoređujući ponašanje zastupnika u Kongresu s nezgodama u popularnoj američkoj humorističnoj seriji iz 1990-ih.

ŠTO ĆE TRUMP REĆI? 'Trump je znao za djevojke...' Objavili mailove predatora Epsteina. Spominje Trumpa!
'Trump je znao za djevojke...' Objavili mailove predatora Epsteina. Spominje Trumpa!

„Stvarno sam mislio da će ovo trajati 48 sati: ljudi će dobiti svoj trenutak za ispad bijesa i vratit ćemo se poslu.“ Dodao je: „Što će se dogoditi sada kada je bijes postao politika?“

Kraj blokade daje određenu nadu da će se usluge ključne za zračni promet oporaviti do kritičnog vala putovanja za Dan zahvalnosti koji je udaljen samo dva tjedna. Obnavljanje pomoći u hrani milijunima obitelji također bi moglo osloboditi prostor u kućnim proračunima za trošenje dok sezona božićne kupovine ulazi u punu brzinu.

DOČEKAN BEZ POMPE Nudili su 10 milijuna dolara za njegovu glavu. Sad se sastao s Trumpom: 'Mlad, privlačan tip'
Nudili su 10 milijuna dolara za njegovu glavu. Sad se sastao s Trumpom: 'Mlad, privlačan tip'

To također znači obnovu objavljivanja podataka o američkom gospodarstvu ključnih statističkih agencija u nadolazećim danima. Nedostatak podataka ostavio je investitore, kreatore politika i kućanstva uglavnom u neznanju o tržištu rada, inflaciji, potrošnji i gospodarskom rastu općenito.

Međutim, neke praznine u podacima vjerojatno će biti trajne, a Bijela kuća kaže da izvješća o zaposlenosti i indeksu potrošačkih cijena za mjesec listopad možda nikada neće biti objavljena.

Prema procjenama mnogih ekonomista, zatvaranje je smanjilo bruto domaći proizvod za više od desetinke postotnog boda tijekom svakog od otprilike šest tjedana prekida, iako se očekuje da će se većina izgubljenog nadoknaditi u nadolazećim mjesecima.

NIZ NEPOVEZANIH TVRDNJI VIDEO Trumpova bizarna izjava: 'Nitko ne zna što su magneti'
VIDEO Trumpova bizarna izjava: 'Nitko ne zna što su magneti'

Glasanje je održano osam dana nakon što su demokrati pobijedili na nekoliko važnih izbora za koje su mnogi u stranci smatrali da su im ojačali šanse za dobivanje produženja subvencija za zdravstveno osiguranje, koje istječu krajem godine.

Iako sporazum određuje glasanje o tim subvencijama u Senatu u prosincu, predsjednik Zastupničkog doma Mike Johnson nije dao takvo obećanje u Zastupničkom domu.

Demokratska zastupnica Mikie Sherrill, koja je prošli tjedan izabrana za sljedeću guvernerku New Jerseyja, u svom posljednjem govoru u Zastupničkom domu prije nego što sljedeći tjedan podnese ostavku govorila je protiv zakona o financiranju, potičući svoje kolege da se suprotstave Trumpovoj administraciji.

OPOVRGNULI NJEGOVE TVRDNJE Trump povezao paracetamol u trudnoći s autizmom. Evo što kaže znanost, objavili analizu
Trump povezao paracetamol u trudnoći s autizmom. Evo što kaže znanost, objavili analizu

"Kolege, nemojte dopustiti da ovo tijelo postane ceremonijalni crveni pečat administracije koja oduzima hranu djeci i ukida zdravstvenu skrb", rekla je Sherrill. "Amerikanci, ostanite jaki. Kao što kažemo u mornarici, ne napuštajte brod."

Unatoč međusobnim optužbama, čini se da nijedna stranka nije ostvarila jasnu pobjedu. Anketa Reutersa/Ipsosa objavljena u srijedu pokazala je da 50 posto Amerikanaca krivi republikance za blokadu, dok 47 posto krivi demokrate.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Napadnuti maturanti iz Splita, dvoje ih je u Klaićevoj. O makljaži se oglasila i policija
ULOVILI MLADE HULIGANE

VIDEO Napadnuti maturanti iz Splita, dvoje ih je u Klaićevoj. O makljaži se oglasila i policija

U središtu Zagreba u srijedu popodne izbila je masovna tučnjava kod Manduševca. Sudjelovalo je više mlađih osoba, dio njih bio je maskiran. Policija je brzo reagirala i privela nekoliko sudionika.
Detalji užasa u Rijeci: Djevojka je vatrenim oružjem ubila partnera, njoj se bore za život
U BOLNICI JE

Detalji užasa u Rijeci: Djevojka je vatrenim oružjem ubila partnera, njoj se bore za život

Zamjenica županijske državne odvjetnice u Županijskom državnom odvjetništvu u Rijeci je uz policijske službenike Policijske uprave primorsko-goranske, provela očevid u obiteljskoj kući na području Viškova, navodi DORH
ŠOK! 'Kupili smo nove stanove, ali nismo im vlasnici. A zemlju na kojoj su građeni želi Crkva!'
NOĆNA MORA U ZAGREBU

ŠOK! 'Kupili smo nove stanove, ali nismo im vlasnici. A zemlju na kojoj su građeni želi Crkva!'

Kupci 192 stana u Pionirovoj zgradi na Borongaju prolaze pravu noćnu moru: Investitor im mjesecima ne daje vlasničke listove, nametnuo im je za upravitelja svoju tvrtku, a onda ih je crkvena zabilježba šokirala...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025