O NAPADU NA IRAN

Trump: Starmer me razočarao

Ujedinjeno Kraljevstvo je prvo odbilo dopustiti SAD-u izvođenje zračnih napada iz svojih baza, ali Starmer je u nedjelju navečer rekao da prihvaća zahtjev za njihovu upotrebu u "obrambenim napadima" SAD-a na iranske ciljeve

Donald Trump "jako je razočaran" britanskim premijerom Keirom Starmerom zato što nije odmah dopustio Sjedinjenim Američkim Državama da koriste zračnu bazu Diego Garcia za izvođenje napada na Iran, rekao je američki predsjednik u intervjuu za Telegraph.

Ujedinjeno Kraljevstvo je prvo odbilo dopustiti SAD-u izvođenje zračnih napada iz svojih baza, ali Starmer je u nedjelju navečer rekao da prihvaća zahtjev za njihovu upotrebu u "obrambenim napadima" SAD-a na iranske ciljeve.

Trump je rekao britanskim dnevnim novinama u ponedjeljak da je Starmeru trebalo "predugo" da se predomisli.

- To se vjerojatno nikada prije nije dogodilo između naših zemalja. Zvuči kao da je bio zabrinut u pogledu zakonitosti - rekao je američki predsjednik za Telegraph.

Predsjednik britanske vlade objavio je u nedjelju navečer na X-u da prihvaća američki zahtjev za korištenje britanskih baza za obrambene napade protiv skladišta iranskih projektila ili lansera. 

- Nismo bili uključeni u početne napade na Iran... i nećemo im se sada pridružiti - rekao je Starmer, ali dodao da Iran sada "sprovodi strategiju spaljene zemlje pa Ujedinjeno Kraljevstvo podržava kolektivnu samoobranu naših saveznika i naših ljudi u regiji".

