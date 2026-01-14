Obavijesti

Trump štiti demokraciju u Iranu, dok ubija demokraciju u Americi

Piše Tomislav Klauški,
Čitanje članka: 1 min

Foto: Reuters

Koristi maskirane batinaše da provode represiju među građanima, prijeti novinarima, ignorira Kongres, kontrolira sudove, uzurpira institucije, zanemaruje Ustav, potiče politička ubojstva...

Admiral

Donald Trump zaprijetio je bombardiranjem Irana ako tamošnji režim nastavi ubijati demokratske prosvjednike. Učinio je to samo nekoliko dana nakon što je opravdao brutalnu egzekuciju prosvjednice u Minneapolisu. 24sata su objavila jučer vijest da je 23-godišnja iranska studentica nestala tijekom antivladinih prosvjeda u Iranu. Navodno su joj pucali u glavu i zakopali pored ceste. Četiri dana prije toga su mediji širom svijeta objavili vijest, popraćenu videosnimkom, da je maskirani agent američkog ICE-a, Imigracijske i granične službe, s tri metka u glavu usmrtio majku troje djece u njezinu autu kojim se pokušavala udaljiti od agenata koji su je okružili. Nakon toga predsjednik SAD-a Donald Trump, njegova administracija i propagandna mašinerija optužili su žrtvu da je htjela izvršiti atentat na tog agenta, potom da ga je bezobrazno provocirala, zatim su joj uništavali karakter tvrdnjama da “radikalna ljevičarka” i “domaća teroristica”, pa čak i “lezbijka”. Sad Donald Trump prijeti američkim bombardiranjem Irana ako režim nastavi ubijati prosvjednike i gušiti antivladine prosvjede u kojima sudjeluje gotovo dva milijuna građana. Donald Trump uvodi demokraciju u Iranu, dok istodobno ubija - i to doslovno - demokraciju u Americi.

