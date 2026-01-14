Koristi maskirane batinaše da provode represiju među građanima, prijeti novinarima, ignorira Kongres, kontrolira sudove, uzurpira institucije, zanemaruje Ustav, potiče politička ubojstva...
Trump štiti demokraciju u Iranu, dok ubija demokraciju u Americi
Donald Trump zaprijetio je bombardiranjem Irana ako tamošnji režim nastavi ubijati demokratske prosvjednike. Učinio je to samo nekoliko dana nakon što je opravdao brutalnu egzekuciju prosvjednice u Minneapolisu. 24sata su objavila jučer vijest da je 23-godišnja iranska studentica nestala tijekom antivladinih prosvjeda u Iranu. Navodno su joj pucali u glavu i zakopali pored ceste. Četiri dana prije toga su mediji širom svijeta objavili vijest, popraćenu videosnimkom, da je maskirani agent američkog ICE-a, Imigracijske i granične službe, s tri metka u glavu usmrtio majku troje djece u njezinu autu kojim se pokušavala udaljiti od agenata koji su je okružili. Nakon toga predsjednik SAD-a Donald Trump, njegova administracija i propagandna mašinerija optužili su žrtvu da je htjela izvršiti atentat na tog agenta, potom da ga je bezobrazno provocirala, zatim su joj uništavali karakter tvrdnjama da “radikalna ljevičarka” i “domaća teroristica”, pa čak i “lezbijka”. Sad Donald Trump prijeti američkim bombardiranjem Irana ako režim nastavi ubijati prosvjednike i gušiti antivladine prosvjede u kojima sudjeluje gotovo dva milijuna građana. Donald Trump uvodi demokraciju u Iranu, dok istodobno ubija - i to doslovno - demokraciju u Americi.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+