Trump traži zabranu gušenja

Trumpova izjava dolazi nakon što je 25. svibnja prilikom takvog zahvata u Minneapolisu preminuo afroamerikanac George Floyd, što je potaknulo prosvjede diljem Sjedinjenih Država, ali i u svijetu

<p>Američki predsjednik<strong> Donald Trump</strong> u petak je rekao kako bi volio da se zahvati gušenja u većini slučajeva zabrane, iako je sugerirao da bi ta metoda bila razumljiva u slučajevima jedan-na-jedan.</p><p>Ne volim zahvate gušenja, no nekada, kad ste sami i borite se protiv nekoga, teško je - rekao je američki predsjednik u razgovoru za Fox News. </p><p>- Mislim da bi bilo jako dobro da se, općenito govoreći, to zabrani - dodao je. </p><p>Trumpova izjava dolazi nakon što je 25. svibnja prilikom takvog zahvata u Minneapolisu preminuo Afroamerikanac George Floyd, što je potaknulo prosvjede diljem Sjedinjenih Država, ali i u svijetu. </p><p>Dio republikanaca u Kongresu podržava mjere koje predlažu demokrati, poput zabrane zahvata gušanja i reformu sustava imuniteta za policajce koji sprječava da budu kažnjeni kad prekorače ovlasti.</p><p>- Mislim da je to sramota i mora prestati - rekao je Trump o policijskom nasilju nad crnačkim stanovništvom. </p><p>Dodao je da poneka „trula jabuke“ ne smije uništiti ugled koji imaju policajci koji „se jako dobro brinu za nas“. </p><p>Trump je u razgovoru zaključio kako želi „veoma suosjećajne, ali snažne snage sigurnosti“. </p>