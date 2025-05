Trump tvrdi: Smanjit ću cijene lijekova za 30 do 80%. Odmah!

Američki predsjednik Donald Trump najavio je kako će potpisati izvršnu uredbu kojom planira ponovno uvesti kontroverznu politiku iz svog prvog mandata, s ciljem smanjenja troškova lijekova. Prethodno pravilo, nazvano "Najpovlaštenija nacija" bilo je finalizirano krajem 2020. godine, ali su ga savezni sudovi blokirali te ga je Joe Biden ukinuo 2021. godine. U objavi na društvenim mrežama u nedjelju navečer, Trump je rekao da planira potpisati izvršnu uredbu u ponedjeljak ujutro:

- Moja sljedeća OBJAVA bit će jedna od najvažnijih i najutjecajnijih koje sam ikada objavio. UŽIVAJTE!

Dugi niz godina svijet se pitao zašto su cijene lijekova na recept i farmaceutskih proizvoda u Sjedinjenim Američkim Državama TOLIKO VIŠE nego u bilo kojoj drugoj zemlji, ponekad i pet do deset puta skuplje za isti lijek, proizveden u ISTOM laboratoriju ili pogonu, od ISTE tvrtke? To je uvijek bilo teško objasniti i vrlo neugodno jer, zapravo, nije bilo ispravnog ili opravdanog odgovora. Farmaceutske tvrtke godinama su tvrdile da je to zbog troškova istraživanja i razvoja, a svi ti troškovi su, bez ikakvog razloga, padali isključivo na leđa 'naivaca' u Americi. Donacije za kampanju mogu činiti čuda, ali ne kod mene i ne kod Republikanske stranke. Mi ćemo učiniti ispravnu stvar, nešto za što su se demokrati borili godinama.

Stoga, s zadovoljstvom najavljujem da ću sutra ujutro, u Bijeloj kući, u 9:00 sati, potpisati jednu od najvažnijih izvršnih uredbi u povijesti naše zemlje. Cijene lijekova na recept i farmaceutskih proizvoda bit će SMANJENE, gotovo odmah, za 30% do 80%. Cijene će porasti diljem svijeta kako bi se izjednačile i, po prvi put nakon mnogo godina, donijele PRAVEDNOST AMERICI! Uvest ću POLITIKU NAJPOVLAŠTENIJE NACIJE prema kojoj će Sjedinjene Države plaćati istu cijenu kao i zemlja koja plaća najnižu cijenu bilo gdje u svijetu. Naša zemlja će napokon biti pošteno tretirana, a troškovi zdravstvene skrbi za naše građane bit će smanjeni za iznose o kojima se dosad nije ni razmišljalo. Osim toga, povrh svega, Sjedinjene Države će uštedjeti BILIJUNE DOLARA.

Hvala vam na pažnji. UČINIMO AMERIKU PONOVNO VELIKOM! - napisao je Trump.