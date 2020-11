Trump u klubu bivših: Ne smije voziti, mora otvoriti knjižnicu

Joe Biden već je dobio zaštitu Tajne službe, a nakon odlaska s dužnosti Tajna služba i dalje će biti značajni dio života Donalda Trumpa koji će morati otvoriti i Trumpovu knjižnicu

<p>Donald Trump od 20. siječnja više neće biti stanar Bijele kuće i pridružit će se klubu bivših predsjednika, a to znači i da će morati slijediti određena pravila koja će ga pratiti cijeli život.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Velika svađa Trumpovih nakon izbora</strong></p><h2>Ne smije voziti</h2><p>Stupanjem na dužnost predsjednika na svako mjesto vozi Tajna služba koja može i blokirati promet kako bi ga sigurno i brzo dovezli do odredišta. Odlaskom s mandata zaštita mu ostaje, a to znači i da ne smije sam voziti automobil u prometu. Promet je opasan sam po sebi, a bivši predsjednici također su mete. </p><p>Morat će čitati izvještaje o nacionalnoj sigurnosti</p><p>Sastanci o nacionalnoj sigurnosti jedan su od glavnih poslova predsjednika, a odlaskom s dužnosti predsjednicima i dalje stižu izvještaji kako bi bili svjesni prijetnji za sigurnost. To služi više kao prilika da savjetom pomognu svojim nasljednicima ili da mogu primjereno odgovarati u intervjuima.</p><h2>Trumpova knjižnica</h2><p>Naime, zakon iz 1955. godine određuje da svaki američki predsjednik mora nadgledati i osnivanje knjižnice u svoje ime. Njemu bi možda i imponiralo imati Trumpovu knjižnicu na popisu stvari na koje je stavio ime, ali ovo nisu knjižnice kao svaka druga.</p><p>Naime, zakon određuje da te predsjedničke knjižnice sadrže sve što je predsjednik rekao tijekom svog mandata. Jedino čega tu nema su tajni materijali. Da, ova knjižnica će sadržavati i sve ono što im se možda ne bi svidjelo, ali i ono na što su ponosni. U Trumpovu slučaju, to znači i gomilu njegovih tvitova u protekle četiri godine. Zabranjeno im je izostaviti određene stvari, jer je sve dio javnog dobra. A to može zahvaliti Richardu Nixonu koji je nakon skandala s Watergateom pokušao izostaviti taj dio. Predsjednicima je ostala mogućnost da utječu na količinu informacija koja se o nekoj temi prikazuje.</p><h2>Prate im pozive i pregledavaju poštu</h2><p>Tajna služba i dalje brine o sigurnosti bivših predsjednika, a to znači praćenje prijetećih poziva, sumnjivih poruka i tvitova. Ni pošta nije pošteđena pa agenti Tajne službe pregledavaju i sve pošiljke prije nego im se dostave, a takvim radom su spriječili i eksplozivne pošiljke koje su trebale stići Billu Clintonu i Baracku Obami. Kao što se u odvojenom objektu pregledava pošta prije nego stigne u Bijelu kuću, tako se i za bivše predsjednike pošta pregleda prije dolaska. Osim Tajne službe, u cijelu priču uključena je i pošta koja ima sustav pregledavanja sve pošte za sumnjive materijale. </p><h2>Ne bi smio vrijeđati prethodnike, ni nasljednike</h2><p>Iako ovo nije propis, tradicija nalaže da bivši predsjednik ne bi trebao vrijeđati i omalovažavati druge predsjednike. Odnosno, oni bi se trebali suzdržavati od ulaženja u posao nasljednika. Ovo se pravilo često krši, osobito u moderno vrijeme, a čini se da će Trumpu najteže pasti.</p><h2>Nigdje bez agenata</h2><p>Privatnost je stvar na koju se može zaboraviti kad si predsjednik, osobito što se zaštite tiče, a i bivši predsjednici imaju pravo na zaštitu i nakon odlaska s dužnosti. Kad su ga izabrali 2016. godine, Trump je imao i oko 150 agenata na imanju za Dan zahvalnosti, a ista pravila nastupila su i za Joea Bidena. Također, poželi li negdje, Tajna služba mora sve aktivnosti unaprijed planirati i osigurati. </p><p>Jedna od opcija za bivšeg predsjednika je da odbije sigurnost Tajne službe i bude odgovoran sam za sebe ili angažira privatne zaštitare. Richard Nixon tako je pred kraj života odbio zaštitu, navodeći da želi državi uštedjeti novac. <br/> </p>