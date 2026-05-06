Iran je najavio novi režim kontrole plovidbe kroz tjesnac. Prema iranskim najavama, osnovano je tijelo pod nazivom Persian Gulf Strait Authority, koje bi trebalo regulirati prolazak komercijalnih i vojnih plovila
Trump u sjeni 'pobjede': 'Oko 200 Hrvata je zapelo u zaljevu, a dvoje njih su zatočili Iranci...'
Američki predsjednik Donald Trump privremeno je zaustavio operaciju "Project Freedom", plan kojim je SAD namjeravao vojno pratiti komercijalne brodove kroz Hormuški tjesnac. Odlučili su to nakon što je Trump objavio da je u pregovorima s "Iranom ostvaren velik napredak". Ipak, američka blokada iranskih luka ostaje na snazi, što znači da Washington zadržava snažan vojni i politički pritisak na Teheran dok se pokušava doći do šireg dogovora.
