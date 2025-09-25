Obavijesti

'NEKA SE SRAME'

Trump: U UN-u su me tri puta sabotirali, zahtijevam istragu

Piše HINA,
Foto: JEENAH MOON/REUTERS

Američki predsjednik Donald Trump zatražio je od Ujedinjenih naroda da odmah otvore istragu zbog „trostruke sabotaže“ u čijem je bio središtu

Po riječima predsjednika Sjedinjenih Američkih Države sabotaže su se dogodile tijekom njegovog dolaska i govora na zasjedanju Opće skupštine Ujedinjenih naroda u New Yorku ovog tjedna.

Putem društvene mreže Truth Social naveo je da se prva sabotaža dogodila pri njegovom ulasku u zgradu Ujedinjenih naroda kada se, baš u tom trenutku, dogodio kvar na pokretnim stepenicama, zbog čega su on i njegova pratnja morali pješke proći put do glavne dvorane.

Druga „sabotaža“ je kvar uređaja koji tekst govora prikazuje na staklu pred govornikom zbog čega je morao prilikom govora gledati u papir, a dodao je i da je ozvučenje za vrijeme njegovog govora bila iznimno slabo što mu je potvrdila supruga Melanie naglasivši da ga ništa nije razumjela.

„Sve to nije bila slučajnost. To je bila klasična sabotaža i u Ujedinjenim narodima se moraju sramiti zbog toga. Zahtijevam zbog svega hitnu istragu“, poručio je Trump, dok su iz Ujedinjenih naroda djelomično uzvratili na sve te navode. Naglasili su da je kvar sa stepenicama bio slučajan, dok je za uređaj koji prikazuje tekst govora bio odgovoran čovjek iz Trumpovog osoblja.

