Trump ukrao znak Zvjezdanih staza? Oglasio se i Pentagon

Popularni znanstveno-fantastični serijal Zvjezdane staze, koji je nadahnjivao našu kulturu i naše tehnologije, sada je osumnjičen za širenje utjecaja na američku vojsku: logo novih Svemirskih snaga pokazan u petak podsjeća na znak Zvjezdane flote iz tog serijala.

Predsjednik Donald Trump otkrio je u poruci na Twitteru logo šestog roda oružanih snaga Sjedinjenih Država koji je sam osnovao. Logo je u obliku strelice usmjerene prema gore koja se izdiže iznad planeta a u pozadini su zvijezde.

After consultation with our Great Military Leaders, designers, and others, I am pleased to present the new logo for the United States Space Force, the Sixth Branch of our Magnificent Military! pic.twitter.com/TC8pT4yHFT