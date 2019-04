Trump: Uspavani Joe, dugo se sumnja u tvoju inteligenciju

Objava kandidature Joea Bidena za predsjednika nije prošla nezapaženo kod američkog predsjednika Donalda Trumpa koji je upozorio Bidena, bivšeg potpredsjednika, da će predizbori u Demokratskoj stranci biti "prljavi".

"Dobrodošao u utrku, Uspavani Joe", napisao je Trump na svom Twitter profilu u svom već uobičajenom stilu davanja nadimaka svojim političkim protivnicima.

"Samo se nadam da ćeš imati dovoljno inteligencije, u što se dugo sumnja, da provedeš uspješnu kampanju za predizbore. Bit će prljavo - nosit ćeš se s ljudima koji istinski imaju neke veoma bolesne i dementne ideje. No ako uspiješ, vidimo se na startnoj liniji!", dodao je republikanac.

Biden je svoju kandidaturu objavio u četvrtak.

"Mi smo u bitki za dušu ove nacije", poručio je u videoporuci objavljenoj rano ujutro po američkom vremenu, pozvavši birače da uskrate drugi mandat Trumpu.

"Vjerujem da će povijest gledati na četiri godine ovog predsjednika i svega što prigrljuje kao na devijantan trenutak u vremenu. No ako damo Donaldu Trumpu osam godina u Bijeloj kući on će zauvijek i temeljito promijeniti karakter ove nacije i ono što jesmo, a ja ne mogu stajati sastrane i dopustiti da se to dogodi", dodao je.

Dugogodišnji senator, 77-godišnji Biden, koji je osam godina bio u administraciji demokratskog predsjednika Baracka Obame, pridružio se napučenoj listi dvadesetak kandidata koji žele demokratsku nominaciju kako bi porazili sadašnjeg predsjednika, prenosi Reuters.