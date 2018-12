Trump uvjerava da sporazum s Kinom 'jako dobro napreduje'

Američki predsjednik Donald Trump objavio je u subotu na Twitteru da je imao "dug i jako dobar telefonski razgovor" s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom i da pregovori o mogućem trgovinskom sporazumu između SAD-a i Kine dobro napreduju.

Dvije zemlje vodile su trgovinski rat dobar dio 2018., potresavši svjetska financijska tržišta.

Just had a long and very good call with President Xi of China. Deal is moving along very well. If made, it will be very comprehensive, covering all subjects, areas and points of dispute. Big progress being made!