Trump: 'Volio bih biti papa...'

Donald Trump, predsjednik SAD-a, obratio se novinarima ispred Bijele kuće. Novinarka ga je pitala tko je njegov favorit za papu.

- Volio bih biti papa. To bi bio moj prvi izbor - našalio se Trump. Dodao je i kako on nema favorita, ali je predložio da bi Timothy Dolan, nadbiskup New Yorka, mogao biti dobar izbor.

- Ne znam. Nemam favorita. Ali moram reći da imamo kardinala iz mjesta zvanog New York koji je vrlo dobar, pa ćemo vidjeti što će se dogoditi - rekao je.