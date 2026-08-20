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DIŽE PRITISAK

Trump zaprijetio 'najrazornijom ekonomskom operacijom' svima koji bilo kako pomažu Iranu

Piše HINA,
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Trump zaprijetio 'najrazornijom ekonomskom operacijom' svima koji bilo kako pomažu Iranu
Foto: MAJID ASGARIPOUR/REUTERS
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Donald Trump u srijedu je zaprijetio “teškim” ekonomskim mjerama protiv svake zemlje koja bi pomagala Iranu, dodatno pojačavajući pritisak Washingtona na Teheran nakon višemjesečnog sukoba koji se i dalje odužuje.

Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je “strašnim” ekonomskim posljedicama svakoj zemlji koja bude pomagala Iranu te najavio, kako tvrdi, najrazorniju ekonomsku operaciju ikad pokrenutu protiv neke države, javlja AFP u četvrtak.

Donald Trump u srijedu je zaprijetio “teškim” ekonomskim mjerama protiv svake zemlje koja bi pomagala Iranu, dodatno pojačavajući pritisak Washingtona na Teheran nakon višemjesečnog sukoba koji se i dalje odužuje.

“Objavljujem da će SVAKA zemlja koja svojim financijskim institucijama, kompanijama, zračnim lukama ili državnim tijelima omogući pružanje bilo kakvog oblika pomoći Iranu i sama biti suočena s TEŠKIM ekonomskim posljedicama”, napisao je američki predsjednik na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

U opširnoj objavi ustvrdio je da Teheran “nije iskoristio” “veliku priliku” za postizanje sporazuma.

“Stoga najavljujem najrazorniju ekonomsku operaciju ikad pokrenutu protiv neke zemlje”, napisao je Trump, najavivši “ekonomski rat kakav dosad nije viđen”.

“Krijumčarenje nafte, devizne transakcije, prijenosi gotovine, mjenjačnice, registracija brodova i paravan-tvrtke – sve to mora prestati ODMAH”, poručio je zemljama za koje sumnja da pomažu Iranu.

Pritom nije naveo nijednu konkretnu zemlju niti je iznio pojedinosti o mjerama ili sankcijama koje bi Washington mogao uvesti.

Američki ministar financija Scott Bessent još je prošlog tjedna zaprijetio Iranu ekonomskom izolacijom “kakvu svijet dosad nije vidio”.

Iako je intenzitet sukoba splasnuo nakon izraelsko-američkih udara i iranskih odgovora tijekom prvih tjedana rata, stanje u regiji i dalje je napeto nakon gotovo šest mjeseci rata.

S obzirom na nepopularnost rata u američkoj javnosti i politici te znatno iscrpljene zalihe streljiva, nepredvidivi američki predsjednik u posljednje vrijeme, barem kada je riječ o vojnom djelovanju, čini se skloniji opreznijem i suzdržanijem pristupu.

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