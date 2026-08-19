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NA MIROGOJU

Horvatinčić na ispraćaj majke Zdravka i Zorana Mamića došao sa šiltericom koja košta 550 €

Piše 24sata,
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Horvatinčić na ispraćaj majke Zdravka i Zorana Mamića došao sa šiltericom koja košta 550 €
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Foto: Marko Prpić/PIXSELL
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Zdravko i brat Zoran nisu bili tamo jer su bjegunci od hrvatskog pravosuđa, pravomoćno osuđeni za pljačku novca iz Dinama

Na Mirogoju su u utorak pokopali majku bjegunaca Zdravka i Zorana Mamića. Luce Mamić preminula je u 96. godini, a na ispraćaj su stigli Tomislav Horvatinčić, Ljubo Ćesić - Rojs, Joško Jeličić... Zdravko i brat Zoran nisu bili tamo jer su bjegunci od hrvatskog pravosuđa, pravomoćno osuđeni za pljačku novca iz Dinama.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Zagreb: Posljednji ispraćaj Luce Mamić, majke Stojana, Zdravka i Zorana Mamića Zagreb: Posljednji ispraćaj Luce Mamić, majke Stojana, Zdravka i Zorana Mamića Zagreb: Posljednji ispraćaj Luce Mamić, majke Stojana, Zdravka i Zorana Mamića
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Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Tomislav Horvatinčić na sprovod Luce Mamić imao je šiltericu od 550 eura. Radi se o marki Brunello Cucinelli.

Foto: Marko Prpić/PIXSELL

U prosjeku šilterica košta od 50 do 75 eura, Ralph Lauren do 100 eura, Balenciaga oko 400, a Gucci i Prada imaju u ponudi i kape od 400 do 500 eura. 

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