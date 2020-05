Trump zaprijetio: Prestat ću financirati WHO, mi ćemo izaći

7.16

Trump prijeti WHO-u

Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je u ponedjeljak da će trajno zaustaviti financiranje Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) ne učini li ona tijekom 30 dana određena poboljšanja, te da će razmotriti daljnje članstvo Sjedinjenih Država u to tijelu.

Trump je u travnju privremeno zaustavio američke doprinose WHO-u optužujući organizaciju da promiče kineske "dezinformacije" kada je u pitanju izbijanje zaraze koronavirusom, iako su dužnosnici WHO-a zanijekali te optužbe, a Kina objavila da je bila otvorena i transparentna.

- Ne učini li WHO u idućih 30 dana značajna temeljita poboljšanja učinit ću svoj privremeni prekid američkog financiranja trajnim i razmotriti naše članstvo - kazao je Trump u pismu čelniku Svjetske zdravstvene organizacije Tedrosu Adhanomu Ghebreyesusu objavljenom na Twitteru.

Ranije tijekom dana Trump je izjavio da je WHO "napravila veoma žalostan posao" u upravljanju koronakrizom te da će odluku o daljnjem američkom ponašanju donijeti vrlo skoro.

U pismu američki predsjednik kaže da je jedini put prema naprijed kojim ovo tijelo može krenuti da pokaže potpunu neovisnost prema Kini, navevši da je njegova administracija već počela razgovarati o reformama s čelnikom WHO-a.

U ponedjeljak je Svjetska zdravstvena organizacija priopćila da će neovisno razmatranje globalnog odgovora na koronavirus započeti čim prije bude moguće te da je dobila potporu i zalog velike financijske uplate od Kine, koja se nalazi pod posebnom lupom kao izvorište pandemije.

WHO kao "kineska marioneta"

Nešto ranije tijekom dana američki predsjednik optužio je Svjetsku zdravstvenu organizaciju (WHO) da je "kineska marioneta", ponovivši svoje kritike na račun WHO vezano uz upravljanje koronakrizom.

"+- Nisam zadovoljan Svjetskom zdravstvenom organizacijom - kazao je Trump dodavši:

- Ona je marioneta Kine.

Washington je do sada uplaćivao najveći financijski doprinos Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, sa sjedištem u Ženevi. No nekoliko posljednjih tjedana Trump ponavlja optužbe na račun WHO-a tvrdeći da se ona svrstala uz Kinu, prikrivajući ozbiljnost situacije s koronavirusom kad se on pojavio u prosincu.

Također optužuje WHO, čiji je glavni zadatak koordinirati situacije zdravstvenih kriza u svijetu, da se oglušila na upozorenja Tajvana o ozbiljnosti zaraze koronavirusom.

Najnovija ilustracija narušenih odnosa između SAD i Svjetske zdravstvene organizacije je izjava američkog državnog tajnika Mikea Pompea, koji je u ponedjeljak uputio kritike čelniku WHO-a Tedrosu Adhanomu Ghebreyesusu optuživši ga za "nedostatak neovisnosti" jer je odlučio ne pozvati Tajvan na sudjelovanje u godišnjoj skupštini, što je prema Pompeu rezultat pritiska Kine.

Prema Trumpovim riječima, SAD uplaćuje oko 450 milijuna dolara godišnje WHO-u, dok Kina uplaćuje samo 40 milijuna. Jedna od ideja je bila "spustiti naših 450 na 40", no "neki ljudi smatraju da je to previše", kazao je Trump.

Pandemija koronavirusa, koja je krenula iz Kine, izazvala je velike gospodarske probleme diljem svijeta, kao i smrt 316.000 ljudi, od čega je skoro trećina u Sjedinjenim Državama.