Trump zaratio s medijima, želi ih izbaciti iz Bijele kuće: Sve zbog terapijskog bazena?!

​Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump potvrdio je u subotu da bi mogao premjestiti novinare koji prate Bijelu kuću na drugu lokaciju što je potez koji bi mogao dodatno zaoštriti njegov sukob s medijskim organizacijama oko načina izvještavanja i pristupa.

- Možda ću te lažne vijesti premjestiti na neku manje neugodnu lokaciju - napisao je Trump u objavi.

List The New York Times izvijestio je u utorak da je Trump u kolovozu zatražio od tadašnje glasnogovornice Karoline Leavitt da konferencije ne drži u sobi za brifinge u Bijeloj kući, već negdje drugdje, no ta ideja nikada nije provedena. Prema navodima iz izvještaja, predsjednik je suradnicima rekao da bi na tom mjestu radije imao unutarnji terapijski bazen, kakav je ondje bio postavljen tijekom mandata Franklina D. Roosevelta. Vlada Richarda Nixona taj je bazen zamijenila prostorijom za novinare.

Trump redovito optužuje američke medije za neobjektivno izvještavanje o njegovoj vlasti.

Prošlog mjeseca Trump je nakratko novinarima CNN-a, MSNBC-a i Politica zabranio pristup Bijeloj kući, uz napomenu da bi se i drugi mediji mogli suočiti sa sličnim ograničenjima.

Zagovornici slobode govora ocijenili su taj potez kršenjem Prvog amandmana, koji štiti slobodu medija.

Bijela kuća vratila im je pristup nakon naloga saveznog suca, koji je procijenio da je zabrana vjerojatno neustavna, iako Trumpova vlada i dalje osporava taj slučaj.