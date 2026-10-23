Trump ispuštao čudne zvukove

Američki predsjednik Donald Trump održao je u srijedu predizborni skup u Južnoj Karolini koji je privukao veliku pozornost američke javnosti. Njegov nastup pred okupljenim pristašama obilježile su neobične pauze, nesuvisle izjave i neartikulirani zvukovi usred govora.

Neobični zvukovi umjesto imena

Trump je doputovao na Sveučilište Clemson kako bi podržao republikansku kandidatkinju za Senat, Darline Graham. Tijekom govora dugog 90 minuta, 80-godišnji predsjednik više je puta iznenadio prisutne svojim izjavama i neobičnim ponašanjem.

Najviše pažnje izazvao je trenutak u kojem je objašnjavao zašto je bivšu guvernerku Nikki Haley svojedobno imenovao veleposlanicom pri Ujedinjenim narodima. Umjesto da izgovori njezino ime, Trump je u mikrofon ispustio zvuk koji su američki mediji opisali kao mješavinu gutljaja i režanja.

Trump makes an indescribable sound effect: "I'd say 90% of the reason I took the governor-- EUHHH" https://t.co/TO2S8P2W1g — Headquarters (@HQNewsNow) October 21, 2026

Predsjednik uopće nije reagirao na ispušteni zvuk, već je jednostavno nastavio svoju rečenicu, ostavivši dio publike u nevjerici. Njegovi kritičari brzo su podijelili taj isječak na društvenim mrežama, dok Bijela kuća redovito inzistira na tome da je predsjednik oštrouman i izvrsnog zdravlja.

Okupljeni prosvjednici prekidali su govor u Južnoj Karolini deset puta, a u jednom trenutku zabilježen je i fizički obračun. Predsjednik je s pozornice pohvalio starijeg pristašu koji je udario prosvjednika, usporedivši ga s boksačem Evanderom Holyfieldom.

Pogreške s nagradama i zemljopisom

Tijekom nastupa, američki vođa imao je problema s prisjećanjem važnih svjetskih priznanja i povijesnih činjenica. Prisvajajući zasluge za rješavanje ratnih sukoba na međunarodnoj sceni, izravno je zamijenio Nobelovu nagradu za mir i Pulitzerovu nagradu.

​- Riješio sam sve te ratove i dali su onu divnu nagradu za mir, zar ne? Zna li itko ime te nagrade za mir - upitao je okupljene.

Dodao je potom da su poznatu novinarsku nagradu dodijelili mladoj dami u 80-im godinama za koju nitko nikada nije čuo. Zapravo je mislio na bivšu povjerenicu Ujedinjenih naroda za ljudska prava, Navi Pillay, koja je nedavno dobila Nobelovu nagradu.

U drugom dijelu govora dotaknuo se i zemljopisa, ponosno tvrdeći kako je jednom jezeru promijenio ime u Jezero Amerika, pri čemu je naglasio da je Kanada oduševljena tom potezom. Zatim je počeo razmišljati o tome da bi Tihi ocean trebalo preimenovati u Američki ocean, pitajući se naglas kako bi europski čelnici reagirali na to.

*uz korištenje AI-ja