Trump smijenio čovjeka koji je lobirao za Beograd i Banju Luku

Dosadašnji posebni američki izaslanik za "globalna partnerstva" Paolo Zampolli kojega je predsjednik Donald Trump u četvrtak smijenio djelovao je i kao lobist koji je bio rado viđen gost u Banjoj Luci i Beogradu a tamo je pregovarao o projektima koji nisu imali veze s njegovim mandatom.

Prema navodima Politica Zampolli, nekadašnji modni agent koji je Trumpa upoznao s njegovom sadašnjom suprugom Melanijom što mu je izravno omogućilo karijeru u administraciji sadašnjeg američkog predsjednika, otpušten je jer se bavio pitanjima poliitke i energetike iako ga za to nitko nije zadužio.

Kako navodi američki list, izravni povod za Zampollijevo otpuštanje uslijedilo je nakon višemjesečnog sukoba kojega je imao sa zamjenikom američkog državnog tajnika Christopherom Landauaom, njegovim nominalnim šefom u State Departmentu.

Landau je bio nezadovoljan jer se Zampolli bavio svim i svačim a zaduženje mu je zapravo trebalo biti svedeno na jačanje globalne kulturne suradnje.

Zampolli je, podsjeća Politico, imenovan u upravni odbor Kennedy Centra tijekom prve Trumpove administracije, a predsjednik ga je imenovao posebnim predstavnikom SAD-a za globalna partnerstva u svojoj drugoj administraciji. U toj ulozi, Zampolli je trebao predstavljati Sjedinjene Države na globalnim kulturnim događajima i formirati kulturna partnerstva diljem svijeta.

No, prema e-mailovima koje je dobio Politico Zampolli se uvelike udaljio od svojih ovlasti i "sastajao se sa stranim dužnosnicima kako bi razgovarao o pitanjima koja nisu vezana za kulturu".

Dio takvih njegovih aktivnosti, prema pisanju medija u BiH, vezan je i za Balkan, odnosno BiH i Srbiju.

On je tako u veljači ove godine boravio u Banjoj Luci i tamo se sastao s neformalnim čelnikom Republike Srpske Miloradom Dodikom i enititetskim premijerom Savom Minićem.

Dodik je tada u objavi na Instagramu napisao kako je Zampollijev posjet potvrda "dijaloga s ključnim svjetskim centrima moći".

Sam je Zampolli pojašnjavao kako je tamo u misiji, koja se, prije svega, odnosi na sportsku diplomaciju i suradnju no Minić je pred novinarima kazao kako je Zampolliju uručio dokument za američku vladu koji se posebice odnosi na sektor energetike.

"Pozvao sam Zampollija da razgovaramo o krucijalnim stvarima koje se odnose na sve ono što se zbiva u Bosni i Hercegovini. Amerikanci su prilično upoznati sa situacijom. Mi želimo da funkcionira Daytonski sporazum, ali onaj 'orginalni'", kazao je Minić tom prigodom.

Zampollija su mediji u RS pod kontrolom vlasti pratili u stopu prikazujući ga kao iznimno utjecajnu osobu koja može u svakom trenutku otvoriti vrata Bijele kuće.

Zampolli je ove godine boravio i u Srbiji a sam je potvrdio susret s predsjednicom parlamenta Anom Brnabić.

Mediji u toj zemlji izvještavajući o smjeni Zampollija ističu ocjenu kao ga je vlast Aleksandra Vučića tretirala kao bitan kanal komunikacije s Trumpovom administracijom, jedan od rijetkih koji im je preostao nakon što je bez pozicija u administraciji ostao Richard Grenell, ranije posebni Trumpov izaslanik za odnose Srbije i Kosova.

Zampollijev dolazak u Banju Luku sada se pak može povezati i sa širim lobističkim naporima koje vlasti u RS-u poduzimaju ne bi li ojačali veze s Trumpovom administracijom no lobistima koji to rade to sada postaje svojevrsni uteg.

Trumpovi politički savjetnici Chris LaCivita i James Blair ranije su izazvali nezadovoljstvo u redovima Republikanaca jer su u trenutku kada su trebali raditi kampanju uoči izbora za Kongres otputovali u RS kako bi savjetovali Dodika i njegovu sranku u kampanji pred izbore u Bosni i Hercegovini održane 4. listopada.