Trump želi ponovno otvoriti zloglasni zatvor Alcatraz
Američki predsjednik Donald Trump u novom prijedlogu za proračun traži od Kongresa 152 milijuna dolara kako bi se ponovo otvorio zloglasni zatvor Alcatraz, javlja u subotu njemačka agencija dpa.

Prijedlog proračuna za fiskalnu godinu 2027., koji je Bijela kuća objavila kasno u petak, traži sredstva za obnavljanje Alcatraza kao "vrhunskog i sigurnog zatvorskog objekta".

Sredstva bi pokrila prvu godinu troškova projekta, a dio su šireg zahtjeva za 1,7 milijardi dolara radi financiranja "zatvora koji se raspadaju" u Sjedinjenim Američkim Državama.

Trump je prošlog svibnja rekao da je dao nalog relevantnim vlastima da obnove i ponovo otvore zatvor.

Poznat kao "Stijena", Alcatraz je bio najstrože čuvan zatvor na otočiću u zaljevu San Francisca.

Otok je 29 godina služio kao mjesto izgona za "najgore od najgorih" izgrednika. Posljednji zatvorenici koji su tamo čuvani su pušteni na slobodu 1963.

Smatralo se da se iz Alcatraza nije moguće pobjeći, a neki od najpoznatijih zločinaca koji su u njemu boravili su Al Capone, George "Machine Gun" Kelly Barnes, Alvin "Creepy Karpis" Karpavicz i Robert Stroud.

Počeo je s radom 1934., a otada je u njemu zatvorske kazne služilo 1576 osoba.

Alcatraz je danas muzej i znamenitost, a dijelovi otoka su zatvoreni tijekom sezone parenja zakonom zaštićenih morskih ptica. Oko 1,2 milijuna ljudi svake godine posjećuje otok.

