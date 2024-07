Trumpa čuva više od 70 agenata Tajne službe, a automobil mu je neprobojan: 'Sve je bilo ofrlje'

Gotovo nikad ne mičem pogled s publike. A da u tom trenutku nisam to učinio tko zna bih li sad bio ovdje? Energija koja je dolazila od ljudi tamo u tom trenutku, oni su samo stajali, teško je opisati kakav je to osjećaj, ali znao sam da svijet gleda. Znao sam da će povijest o tome suditi i znao sam da im moram dati do znanja da smo dobro. Govor koji sam namjeravao održati bio bi vrlo impresivan. Iskreno, sad će to biti potpuno drugačiji govor. Ovo je prilika za ujedinjenje naše zemlje. Pružila mi se ta prilika, rekao je Donald Trump u prvom intervjuu za Washington Examiner nakon što je na njega pokušan atentat.

Američka Republikanska stranka započela je jučer nacionalnu konvenciju pripremajući teren za službenu potvrdu Donalda Trumpa kao stranačkog kandidata za predsjedničke izbore u studenom samo nekoliko dana nakon atentata. Zbog toga su Trumpu porasle šanse za pobjedu na izborima, ali se i pokrenulo pitanje o sigurnosti bivšeg predsjednika. Na predizbornom skupu u Butleru u Pennsylvaniji u subotu napadač se popeo na povišeno mjesto s jurišnom puškom i ispalio nekoliko hitaca. Trump je pogođen metkom u uho i vidjelo se da je krvario. Vatrogasac koji je bio gledatelj na skupu je poginuo, a još dvoje su teško ozlijeđeni. Dužnosnici FBI-a kasnije su rekli da je počinitelj, kojega su ubili agenti Tajne službe, 20-godišnji Thomas Matthew Crooks iz Bethel Parka u Pennsylvaniji. Njegov motiv još nije jasan, a FBI-eva istraga je u tijeku. Nakon napada predsjednik Joe Biden je naložio Tajnoj službi da preispita sigurnosne mjere za republikansku konvenciju.

Tajna služba SAD-a više od stoljeća štiti najistaknutije američke dužnosnike, pa tako i aktualnog, ali i bivše američke predsjednike do deset godina. Tajna služba zapošljava oko 8000 ljudi te je njen primarni zadatak pružati osiguranje političarima u SAD-u i štititi financijsku strukturu te zemlje. Tajna služba predsjednike štiti od 1901., nakon atentata na Williama McKinleya. Njihova uloga proširila se i na bivše predsjednike i njihove supruge 1965., nakon ubojstva Johna F. Kennedyja, a važne kandidate i njihove supružnike su počeli štititi 1968., kad je Robert F. Kennedy ubijen tijekom svoje predsjedničke kampanje. Agencija je u proračunu za 2024. dobila više od tri milijarde dolara. Podaci Ministarstva financija pokazuju kako je Tajna služba do kraja svibnja potrošila 1,8 milijardi dolara.

Tako je Trump, kao bivši čelnik SAD-a, uvijek imao četiri agenta Tajne službe. No kad je to situacija zahtijevala, broj se povećavao do čak 75 agenata. Kad Trump putuje, tim agenata Tajne službe unaprijed surađuje s domaćinima iz grada, države i lokalne policije, kao i s javnim sigurnosnim službenicima, kako bi proveli potrebne sigurnosne mjere. U svemu im pomaže i vojska, prvenstveno oko uklanjanja eksplozivnih naprava i komunikacijskih resursa.

Sigurnosni protokoli uključuju temeljite preglede mjesta prije posjeta, uključujući provjeru osoblja i upotrebu pasa tragača za eksplozivom. Trump je specifičan jer je riječ o bivšem predsjedniku, ali i aktualnom kandidatu koji je vrlo aktivan pa su potrebne puno veće mjere sigurnosti. Zbog toga agenti Tajne službe i policija uvijek na skupovima postavljaju barijere i detektor metala te se ručno pregledavaju torbe i novčanici svih prisutnih. Trump uvijek na događaje dolazi u štićenoj koloni i blindiranom automobilu.

Službeni automobil predsjednika SAD-a je tzv. "Zvijer", koja ima kamionsku osnovu i teži devet tona, a vrijedi oko 1,6 milijuna dolara. Zbog sigurnosti nisu poznate karakteristike, ali se pretpostavlja da može primiti sedam putnika, a u sebi ima zalihe krvi za prvu pomoć i sustav dobave kisika te je otporan na metke i kemijski napad. Trump se, s druge strane, po skupovima vozi u u jednom od teško modificiranih Chevrolet Suburban SUV-ova. Nije siguran kao "Zvijer", koja u sebi ima i naoružanje, ali ima dodatna ojačana vrata i neprobojna stakla.

No uz svu tu zaštitu za koju je zadužena Tajna služba te joj se nitko ne smije miješati u čuvanje bivšeg predsjednika, Trump je zamalo dobio metak u glavu, i to iz obližnje zgrade koja je, kažu stručnjaci, morala biti osigurana pa ih se optužuje za propust.

- Vidjeli smo niz događaja koji nisu bili kakvi su trebali. Ništa osim reakcije kad su se bacili na njega nije bilo primjereno Tako je Trump u trenutku silaska s pozornice bio izložen i potencijalnoj drugoj opasnosti. Udaljenost od mjesta pucanja do skupa bila je 110 metara i riječ je o tvornici staklenih boca, dakle ne o jako frekventnome mjestu. Bilo bi dovoljno da su je pokrila dva policajca - rekao je Jurica Jurjević, stručnjak za sigurnost.

No Trump se ne obazire na to. Već nekoliko dana nakon atentata na svojim stranicama objavio je post kako moli za donacije te je u nekoliko dana skupio više od dva milijuna dolara.